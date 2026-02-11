Компания "Рижский хлеб" внесена в реестр террористов и экстремистов

Компания "Рижский хлеб", а также её владельцы — гражданин Латвии Нормундс Бомис и гражданка Украины Татьяна Приходько — внесены в реестр террористов и экстремистов, который ведёт Росфинмониторинг. Информация опубликована на сайте ведомства.

В июле 2025 года Родниковский районный суд Ивановской области арестовал 50% долю в ООО "Рижский хлеб" в рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры о признании экстремистским объединением ряда зарубежных хлебопекарных компаний и их владельцев. Надзорное ведомство утверждало, что предприятие является источником финансирования экстремистской деятельности.

Генпрокуратура требовала запретить в России объединение, в которое, по её данным, входят украинские ООО "Рижский хлеб" и ООО "Хлебный гурман", а также латвийские компании Lielezers и фонд Ziedot.lv. В объединение, как утверждалось, входили и их владельцы — гражданин Латвии и гражданка Украины.

Хлебозавод "Рижский хлеб" основан в 2006 году. В России у компании два производства — в городе Родники Ивановской области и в Санкт-Петербурге. Предприятие выпускает хлеб, лаваш, кексы, сухарики, чипсы и другую продукцию под собственным брендом.

