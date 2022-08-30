Компания родственницы Путина переехала из Швейцарии в Дубай

Трейдинговая компания KSL, которая входит в угледобывающую группу "Колмар" родственницы Владимира Путина и жены губернатора Кузбасса Анны Цивилёвой, переезжает из Швейцарии в Дубай. Об этом пишет швейцарское издание Le Temps.

Cайт KSL перестал открываться, а в компании не отвечают на звонки, пишет издание. Между тем в конце мая в Дубае была зарегистрирована компания KSL Middle East, которая уже начала работу, сообщили источники издания.

С 30 августа Швейцария присоединяется к европейскому эмбарго на российский уголь. Теперь российские компании больше не смогут продавать уголь в стране. Всего в Цуге было зарегистрировано 12 компаний, занимающихся продажей российского угля.

Великобритания ввела санкции против Цивилёвой, под европейские и швейцарские ограничения она не попала.

Жене губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева Анне принадлежит 70 процентов угледобывающей группы "Колмар". В январе 2022 года "Агентство" опираясь на документы, а также на рассказы бывшего федерального чиновника и знакомого семьи, установило, что Анна Цивилёва приходится двоюродной племянницей президенту России Владимиру Путину. Издание опубликовало черно-белую фотографию семьи Путиных, на которой Анна стоит рядом с будущим президентом России. По данным журналистов, до прихода Владимира Путина к власти Анна и Сергей Цивилевы не были богатыми людьми, но в 2012 году друг российского президента Геннадий Тимченко за символическую цену продал им угольную компанию "Колмар". С тех пор, по разным оценкам, компания получила от государства более 11 миллиардов рублей в качестве финансовой помощи.