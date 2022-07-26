Компания Tetra Pak объявила об уходе из России

Tetra Pak уходит из России и передает свое российское подразделение местному руководству, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

"В результате совокупного влияния экспортных ограничений в отношении Российской Федерации, которые привели к нарушениям в цепочках поставок, компания Tetra Pak больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в России", – заявили в Tetra Pak.

Новая компания продолжит работу как самостоятельная организация на своем предприятии в Московской области. Этот завод в Лобне, по данным РБК, является самым крупным предприятием в России и в Восточной Европе по производству упаковки для жидких пищевых продуктов.