Компания Tetra Pak объявила об уходе из России

Tetra Pak уходит из России и передает свое российское подразделение местному руководству, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.
"В результате совокупного влияния экспортных ограничений в отношении Российской Федерации, которые привели к нарушениям в цепочках поставок, компания Tetra Pak больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в России", – заявили в Tetra Pak.
Новая компания продолжит работу как самостоятельная организация на своем предприятии в Московской области. Этот завод в Лобне, по данным РБК, является самым крупным предприятием в России и в Восточной Европе по производству упаковки для жидких пищевых продуктов.
- В конце марта Tetra Pak уведомила российских клиентов о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки. Компания планировала приостановить производство и продажу упаковок для вина и прохладительных напитков (за исключением соков), увеличив производство упаковки для молока.
- В июне Швеция запретила Tetra Pak экспортировать в Россию попавшую под санкции Евросоюза продукцию.
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