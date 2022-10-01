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Компаниям из ЕС запретили перевозить грузы по России

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете компаниям из стран, которые ввели транспортные санкции против России, осуществлять грузовые перевозки по территории России.

Запрет распространяется на все страны Евросоюза, Великобританию, Норвегию и Украину. Постановление вступает в силу с 10 октября и будет действовать до 31 декабря.

Правительство также опубликовало список товаров, на которые этот запрет не распространяется. Среди них – мясо, рыба, молочная продукция, алкогольные и безалкогольные напитки, табак.

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