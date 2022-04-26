Что такое “право Женевы” и “право Гааги”. Кто определяет, как обращаться с военнопленными, ранеными, мирными жителями и другими участниками вооруженных конфликтов. Какими бывают военные преступления и что общего между второй Чеченской войной и вторжением России в Украину
В подкасте участвуют:
Александр Черкасов, правозащитник
Наталья Секретарёва, юрист, специалист по международному праву
Джейсон Стразиюзо, руководитель медиаотдела Международного комитета Красного Креста
В подкасте участвуют:
Александр Черкасов, правозащитник
Наталья Секретарёва, юрист, специалист по международному праву
Джейсон Стразиюзо, руководитель медиаотдела Международного комитета Красного Креста