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“Кому и кого можно убивать”. Что такое современное гуманитарное право

“Кому и кого можно убивать”. Что такое современное гуманитарное право
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“Кому и кого можно убивать”. Что такое современное гуманитарное право

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Что такое “право Женевы” и “право Гааги”. Кто определяет, как обращаться с военнопленными, ранеными, мирными жителями и другими участниками вооруженных конфликтов. Какими бывают военные преступления и что общего между второй Чеченской войной и вторжением России в Украину

Что такое “право Женевы” и “право Гааги”. Кто определяет, как обращаться с военнопленными, ранеными, мирными жителями и другими участниками вооруженных конфликтов. Какими бывают военные преступления и что общего между второй Чеченской войной и вторжением России в Украину

В подкасте участвуют:
Александр Черкасов, правозащитник
Наталья Секретарёва, юрист, специалист по международному праву
Джейсон Стразиюзо, руководитель медиаотдела Международного комитета Красного Креста

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