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Что такое “право Женевы” и “право Гааги”. Кто определяет, как обращаться с военнопленными, ранеными, мирными жителями и другими участниками вооруженных конфликтов. Какими бывают военные преступления и что общего между второй Чеченской войной и вторжением России в Украину



В подкасте участвуют:

Александр Черкасов, правозащитник

Наталья Секретарёва, юрист, специалист по международному праву

Джейсон Стразиюзо, руководитель медиаотдела Международного комитета Красного Креста

