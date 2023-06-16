"Кому нужен этот цирк?" Блогеры критикуют Петербургский форум

Война войной, а Петербургский международный экономический форум – по расписанию. Некогда престижное мероприятие утратило лоск: вместо технологических прорывов на ПМЭФ теперь демонстрируются "успехи импортозамещения" с обычными в таких случаях конфузами. Так, на стенде Башкирии демонстрировался дрон, оказавшийся при ближайшем рассмотрении импортным, но с российскими наклейками, что возмутило "военкоров" и "патриотов".

ZERGULIO

На ПМЭФ представили новые технические комплексы для российской армии. Так, новая модель дронов «Патриот К30Т» оснащена камерой высокого разрешения и тепловизором. По информации разработчиков, дрон способен подниматься на высоту до 1,6 км и работать на удалении до 25 км. При этом вес «Патриота» составит всего 1 кг.

Новинка уже продается на Авито, но под другим именем - Autel EVO Max 4T 8K V2.

У официального дилера Autel целая линейка таких дронов.

Autel Robotics - Американская компания, специализирующаяся на разработке и производстве высокотехнологичных БПЛА. Главный офис Autel Robotics находится в США, штат Вашингтон.

Поздравляю разработчиков дрона «Патриот К30Т». Молодцы.

Руслан Ляпин

Что будет, когда в решающий момент сотни "созданных по заказу Минобороны России" БПЛА перейдут на сторону врага и улетят, оставив наших без "глаз"? Караул будет и госизмена со стороны "производителя", да и заказчика тоже, вне зависимости от того предупредили оного о последствиях или нет.

Ранее хитом форума стал "политический алгоритм Жириновский", нейросеть, обученная на видео и высказываниях покойного политика.

Дабл Ять

Это вам такая маленькая иллюстрация про то, насколько этот форум «международный» и «экономический».

С нейросетью тоже вышел конфуз: "цифровой Жириновский" призвал россиян "забыть про Украину".

Николай Митрохин

Предсказания Пелевина и Сорокина в России воплощаются каждый день. На Петербургском экономическом форуме представили постмортальную цифровую и сетевую копию-медиума Жириновского, которая вещает его голосом, отвечая на вопросы. И на вопрос - что делать с Украиной - она публике неожиданно объявила - что надо "закрыть границы". "прекратить кормить" и "оставить в покое". Видимо, цитируя его какие то прежние высказывания. Но выглядело сильно, особенно когда этот вурдалак услышав вопрос долго крутит на экране шеей, пока ищется и подгружается ответ.

Илья Вайцман

Помните, как месяца полтора назад Сергей Миронов написал донос на нейросеть Kandinsky, которая генерировала не слишком комплиментарные образы России, обучившись на неотфильтрованном цензурой контенте? Так мало того, нынче нейросеть «И.И. Жириновский», созданная соратниками ловко увернувшегося от санкций Вольфыча и обученная на его опусах, во время презентации на «ПМЭФ» на вопрос «Что нам делать с Украиной» выдала: «Украина – политическое болото, полное предателей и русофобов. Нужно прекратить кормить эту страну, закрыть границы и забыть про нее. Пусть они сами разбираются со своими проблемами». Прямо вот нагло и публично «дискредитировала ВС РФ», и намекнула, что бункерное нашевсё зря эту «СВО» затеяло. Ну а как еще? Массив данных, на которых обучали нейронку был создан кожаным Жириновским еще до войны (а многое и за десятилетия до войны), так что шансов переобуться у компьютера не было.

Других участников форума тоже, кажется, можно постепенно заменять нейросетями: ряды приезжающих на ПМЭФ заметно поредели.

Корпускула

Фонтанка пишет:

"В дорогих петербургских гостиницах в разгар Петербургского международного экономического форума остаются свободные номера, следует из данных сервисов бронирования. К примеру, на Ostrovok.ru можно забронировать проживание на основные даты ПМЭФ-2023 в Radisson Royal Hotel, «Петро Палас», «Бутик-Отель Автор». "

По их информации, полностью заполнены только "Европа", "Астория" и "Англетер". Интересно, а Лотте Плаза по соседству, где проходят нафталиновые гулянья, тоже недобрала форумящихся?

Анна Трусова

В этом году СПбГУ предложил своим сотрудникам невиданную ранее возможность - посетить ПМЭФ 2023. Когда я увидела в корпоративной почте письмо на эту тему, сразу вспомнила прежние билеты по миллиону рублей. А теперь всего-то и надо было - заявить о своем желании, заполнить анкету, обязаться посетить панельные дискуссии по своему выбору и написать потом резюме. Я пренебрегла этой дивной возможностью - то ли ленива и нелюбопытна, то ли жалко времени, то ли тошнит.

Большинство зарубежных гостей в этом году прибыли на форум из стран Африки и Ближнего Востока. Впервые за всю историю форума на нем не присутствует ни одного журналиста из стран Запада – всем им отказали в аккредитации.

Божена

Открылся Петербургский форум, главная ярмарка тщеславия России, любимое детище Путина.

Из иностранных "лидеров" на ПМЭФ прибудет весь цвет мировой политики: президент Алжира Абдельмаджид Теббун, премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус, председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров, а также президенты Армении Ваагн Хачатрян и Южной Осетии Алан Гаглоев.

Парад удался, галерка рукоплещет. Не хватает президента Эритреи, наверное, дела не пустили.

Недостает не только зарубежных, но и российских гостей – видимо, многие с прошлого года отбыли развивать бизнес в других местах, а из тех, кто остался, не все готовы всерьез участвовать в подобных мероприятиях.

Дарья Рыжкова

Удивительное развлечение - почитать программу ПМЭФ в этом году.

(Я не иду, но решила заглянуть)

Вот некоторые из вопросов, которые можно встретить, пролистав малую часть:

⁃ Как исправить демографический кризис? Как вернуть людей?

⁃ Как расширить инвестиционный потенциал въездного туризма?

⁃ Как развивать технологии?

⁃ Как развивать потенциал регионов?

⁃ Как предотвратить дезинтеграцию России?

⁃ Как выработать новые подходы к взаимодействию бизнеса и государства?

⁃ Как облегчить доступ бизнеса к капиталу?

⁃ Как сделать город «туристически привлекательным» для его жителей?

У меня только один вопрос: как они будут все это обсуждать на полном серьезе?

Горит большой дом, и надо сделать только одно: потушить пожар (ну и выгнать поджигателей). Но об этом нельзя говорить и остается нести всякую чушь. Как сделать, чтобы дом не разрушился? Давайте быстро подставлять новые балки. Как сделать чтобы из этого дома никто не уезжал? Может на втором этаже, где еще нет такой сильной вони и копоти, поставим крутой телевизор. Как сделать, чтобы новые люди заезжали в дом? Посадим рядом дуб: может с какого-то ракурса огонь и дым не будут видны, а дерево - да.

Ну и т.д. Понятно, что для многих вопросов уже мало просто потушить пожар. Нужен ремонт, замена частей, системы предотвращения и гарантированная безопасность и т.д. Но пока пожар, что еще можно обсуждать.

Говорили бы уж только про импортозамещение и дружбу с Северной Кореей. Кому нужен этот цирк

Даже официальный телеграм-канал форума, рапортующий исключительно об успехах, отмечает, что ресторан, где в былые годы сложно было найти свободный столик, абсолютно пуст.

Тема недостатка рабочих рук и голов стала на форуме одной из ведущих. Чиновники, похоже, всерьез планируют восполнять демографический дефицит за счет идеологической иммиграции.

Кирилл Шулика

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков на ПМЭФ заявил, что коло 27 га выделят под Серпуховом на строительство «американской деревни» для граждан недружественных стран, которые хотят жить в России.

По словам Примакова, некоторые уже переехали в Россию и разместились в районе Ярославля.

Уехать из Бостона под Серпухов.

Суеверная Демократия

«Россия – будущее Европы!». Такое мнение на полях ПМЭФ высказал гендиректор ATSAL Александр Цико-Стефанеско.



Основатель проекта «Руспатриация» увидел большие перспективы для России идеологической иммиграции, которая может привлечь в страну множество квалифицированных специалистов из Европы. Он предложил и дальше развивать привлекательность РФ для европейцев, у которых, по его словам, «есть капиталы и они могут за себя платить».

Уже сейчас в Россию устремляется много иностранцев, не желающих мириться с искусственно насаждаемой повесткой. В нашей стране их в первую очередь привлекают сохранившиеся и тщательно оберегаемые традиционные ценности, а также свобода здравого смысла.



Выгодные инвестиционные проекты и создаваемая правительством комфортная среда для бизнеса также играют свою роль. Все это делает Россию привлекательной для иностранцев в экономическом, культурном и духовно-нравственном плане.

Алексей Мухин

На ПМЭФ много чего интересного. Вот, высказали идею о том, что Россиюшка на самом деле может стать центром притяжения европейских и американских специалистов, которые не согласны с резким курсом на всякие там ЛГБТ+, BLM и иже с ними.

Для таких мигрантов, высоко квалифицированных, конечно, надобно создавать привлекательные условия для реализации их профессиональных навыков, политика предоставления гражданства должна быть максимально лояльной. При этом, конечно, нужно проверять их как миленьких, чтобы не получилось как с Жераром Депардье, прости, Господи!

Российское население испытывает сейчас небывалый оптимизм, сообщил собравшимся помощник Путина Максим Орешкин.

Эльдар Шамсутдинов

Украинский друг посмотрел ПМЭФ: наши политики вышли из КВН, а российские туда зашли

Пока обычный бизнес покидает страну, на ПМЭФ его место постепенно занимает шоу-бизнес. Певица Анита Цой открыла торговлю вареньем и другими домашними заготовками.

Роман Кобец

Глубинные экономисты...

Алексей Беляков

Новости ПМЭФ. Анита Цой сообщила, что запустила «эксклюзивную линейку» консервированных овощей.

Овощи приняли новость радостно.

Блистали на форуме и другие поп-звезды.

Героиня Татлера

А ведь это один из самых вызывающих нарядов Филиппа Киркорова ever!

Сейчас поясню.

На ПМЭФ Киркоров приехал по приглашению VK Group, будет сегодня выступать на их вечеринке вместе с Тимати.

На видео он пришел на стенд VK. В костюме, который состоит из логотипов той платформы, которую пришлось создать Павлу Дурову после того, как его выжили из Вконтакта.

Певцы Николай Басков и Григорий Лепс пообещали российским военным щедрые премии за каждый подбитый на фронте танк Leopard.

Юрий Лоза

Отвечая журналистам на вопрос о предложении Баскова и Лепса – выплачивать из карманов артистов по миллиону за каждый подбитый танк, я сказал, что каждый волен сам распоряжаться своими деньгами. А на вопрос – впрягусь ли в инициативу, ответил, что таких денег у меня как не было, так и нет. Однако после нашего разговора понял, что не озвучил главного – мне никогда не нравились популистские инициативы и лозунги. Ведь каждому понятно, что сегодня танк подбивается не связкой гранат, а сравнимыми по мощности орудиями, то есть пушками, гаубицами, либо ракетами, пущенными с самолётов или вертолётов. Каждый подбитый вражеский танк – плод усилий огромного количества людей, одно перечисление которых займёт полстраницы. Выходит, надо переводить деньги на счёт министерства обороны?

Я уже писал, что не понимаю героизма за деньги. Военные и без дополнительных вознаграждений должны выполнять боевые задачи на полях сражений. Однако у меня есть идея – а что, если адресовать это предложение украинским танкистам? Как-то донести до них, что за каждый угробленный ими или переданный нашим солдатам танк они гарантировано получат от Баскова или Лепса полновесный лям рублей в удобной для них валюте. А что, мне кажется, интересная мысль…

Станислав Белковский

Скоро выяснится, что: а) коллективный Запад поставил Украине 2 тысячи "Леопардов"; б) 2 500 из них - подбиты РФ-бойцами.

Александр Невзоров

Чертовски приятно, когда заказчики убийств, терактов и изнасилований -сами «заводят на себя дело» и аккуратно его «ведут», документируя выплаты исполнителям.

Эстрадников, которые на ПМЭФ заявили себя спонсорами терроризма -понять можно. Их жизнь тосклива , все обрыдло, «дупла» разношены, завывать «про рюмку» давно надоело. Конечно, лепсы заскучали.

Лепсам хочется поучаствовать в чем-нибудь глобальном. Например, в геноциде, в спонсорстве массовых убийств и оккупации.

Старые алкоголики, отчаявшиеся найти какой-нибудь смысл своих жизней, надеются, на то, что хоть соучастие в геноциде их «взбодрит».

Конечно, взбодрит. Да еще как. Милые посиделки на ПМЭФ обязательно продолжатся в Международном Уголовном суде.

Там на столах будут не «рюмки», а Кодексы. Там лепсам скучать не придется. Пожизненное -отличный аттракцион.

Сидело бы всё это спившееся дурачье в своем нафталине тихо. Глядишь и могилки бы заслужили себе «народине», с веночками и рюмочками, а не типовые столбики тюремного кладбища ООН под Гаагой.

Впрочем, это их выбор. Они его сделали.

Для любителей интеллектуальных развлечений на ПМЭФ прошла сессия "Горизонт-2040: Россия на карте мира", венцом которой стало выступление Александра Дугина.

Николай Кульбака

Прямо сейчас на ПМЭФ выступает Дугин.

Присланный конспект выступления:

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Ещё Аристотель помимо гравитации, знал левитацию! Научно обоснованный исторический факт!

Нам нужно уйти от импортозамещения к русскому суверенитету. И эти 2 поколения нужно перевоспитать! Русский человек тоньше. Вот поставь русского, скажи "расстрелять Петрова" - он будет думать: скажу, не Петров - отпустят. Или скажу, что Петров - вдруг медаль дадут.

Нам надо изобрести свою науку!

Не европейский сайентизм!

Современная наука считает, что Ньютон - чистая чепуха!

Надо раскрепостить сознание, научное воображение! Это залог будущего технологического рывка.

Мы были Империей. Мы Империей будем. Это на верхнем уровне.

А на нижнем - фрактальная русская земля! Город – это чужое русскому человеку. Закопаться, углубиться, котлован вырыть – это по-нашему.

Зачем нам чужой бред копировать? У нас свой бред есть! Свой путь и в разум, и в безумие.

Negoro

Верните что-ли Даню Милохина 🤦‍♂

этот филосо́ф сломался...

Илья Вайцман

Известный хороводовед и хороводоведовод Дугин вознесся в небо и совершил фазовый переход к дирижаблям в виде космических футуродеревень. Причем, без всякого алкоголя и без наркотиков. Исключительно собственной дурью.

Григорий Голосов

Говорят, А. Дугин выступил на ПМЭФ по широкому кругу тем и, перейдя от геополитики к культуре, призвал к упразднению наук. Точнее сказать, не совсем к упразднению, а к созданию новых наук, на основе русской идентичности, потому что все старые - орудие западной гегемонии. Думаю, это вполне реально, и предложу своё решение. Учитывая давние претензии "мозга Путина" к Ньютону, с него и начну. Вот, говорит западная наука, камень падает на землю из-за гравитации. Что это за гравитация? Слово иностранное, какое-то неприятное, и весь концепт безблагодатный. Русская наука сказала бы, что камень падает на землю, потому что мать сыра-земля любит его как сына или еще как-нибудь, стремится соединиться с ним в сладостном сотрясении. А отсюда, учитывая степени любви земли к разным падающим объектам, можно было бы вывести многие другие законы русской физики. Получилось бы патриотично, а уж сколько бюджетных фондов удалось бы освоить в процессе переформатирования всех наук, и говорить не приходится.

Константин Калачев

Дугин, смыслы вместо экономики, 100500 эскортниц, вселенная Чебурашки, люди, изображающие медведей-роботов, караоке и реки алкоголя.

ПМЭФ удался на славу!

Михаил Шевелев

- Ты хоть на какой панели там выступаешь?

- (после мрачной паузы) Панель… сука… не помню… тут в целом панель…

Из диалога с участником СПб международного экономического форума.

Кирилл Шулика

Только одно мероприятие в мире может объединить под одной крышей Дугина и эскортниц - ПМЭФ.

Но и с эскортницами на форуме стало хуже, утверждают "светские обозреватели".

"Патриоты" недовольны тем, что страна тратит деньги на проведение форума вместо того, чтобы вкладываться в военные победы.

Роман Алехин

Смотрю я на дорогие и богатые стенды компаний на ПМЭФ и думаю, что лучшим стендом компании, которая считает себя российской, а владелец гражданином и патриотом России, раз уж надо посещать форум, был бы самый простой стенд с надписью: "Здесь мог бы быть стенд ценой 30 миллионов рублей, но мы решили на эти деньги купить и передать бойцам Русской армии 200 антидронов".

Но там, видимо, нет российских компаний, как и их владельцев, которых мы могли бы назвать настоящими Гражданами России!

Марат Баширов

...Пир во время СВО - это слишком даже для нас, России, где всегда были не против того, чтобы закатить банкет. Да и бог с ним с банкетом, был бы толк. Но, толку от форума нет сейчас. Чего жечь деньги и показывать Петербург тем, кому все золото, что блестит? На время пандемии форумы отменяли и переносили. И ничего, не пострадала экономика.

Критику у "патриотической общественности" вызвали и выступления главных экономистов страны, в частности, главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая говорила о недопустимости сползания в плановую экономику.

Игорь Стрелков

По сути, если отбросить словесную шелуху, ПМЭФ стал показательной демонстрацией того, что весь «экономический блок» правительства твердо придерживается позиций глобализма, либеральной экономики и недопущения победы России в войне. Все предложения в области экономики направлены на недопущение ее мобилизации, на дальнейшее ослабление позиций государства в промышленном производстве и закрепление статуса «сырьевого придатка» ( и неважно даже - чьего, Запада или Китая). «Любимое детище президента Путина» демонстрирует «партнерам», что сторонники капитуляции не просто сильны во власти, но даже «поднимают голову».

Станислав Бышок

Критики ПМЭФ разделились на две бродских категории. Для одних собравшиеся там люди – слишком ворюги, для других – недостаточно кровопийцы.

Как и в прежние годы, форум не обошелся без гастроли Владимира Путина, ради которого в окрестностях перекрыли улицы и отключили мобильный интернет.

Мобильную связь на мероприятиях с участием Путина отключали и раньше - по соображениям безопасности, пишет журналистка Фарида Рустамова:

В пятницу на Петербургском форуме выступит Путин – он все же на него приедет, хоть в этом и были сомнения. Но чтобы во время пленарной сессии традиционного путинского мероприятия площадку форума не атаковали беспилотники, с завтрашнего дня на ней не будет работать мобильный интернет. Об этом Faridaily рассказал работник одного из операторов связи, а также участник форума, узнавший эту информацию от организаторов.

За последнее время это не первый случай, когда ради безопасности Путина власти отключают связь. На прошлой неделе целых три дня, с 7 по 9 июня, был ограничен доступ к интернету в Сочи и Адлере. Причина – Евразийский конгресс, на который приезжал Путин. Один из участников конгресса рассказывал, что из-за отключения LTE не работали приложения такси, банковские карты, а также почти не проходили звонки по сотовой связи.

Согласно распоряжению Минцифры, полученному операторами связи, отключить интернет от них потребовали на территории конгрессно-выставочного центра “Экспофорум”, где проходит ПМЭФ (похожее письмо получили на той неделе операторы в Сочи). То есть такого коллапса по всему городу, как в Сочи, в Петербурге по идее быть не должно.

А вот участникам форума не повезло: им в лучшем случае придется довольствоваться вай-фаем, который предоставляют организаторы. Как он справится с нагрузкой на форуме, где одновременно находятся тысячи человек, среди которых сотни журналистов, которым нужно постоянно передавать новости – большой вопрос.

Анатолий Несмиян

Следующий ПМЭФ логично провести в каком-нибудь углубленном помещении метрах в 30 под землей. Великий кормчий вполне может отдать под мероприятие один из своих подвалов, не обеднеет. И там, в подвале, будет рассказывать перед внимающей ему аудиторией, как хорошо стало жить на Руси. Безопасно и вольготно.

Вообще, конечно, в чем был смысл вылезать из темной подворотни, чтобы к концу жизни залезть в погреб - неясно. Хотя, конечно, превратить целую страну в темную вонючую подворотню - чем не цель жизни.