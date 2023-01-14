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Кому нужна Россия без мужчин? | Грани времени с Мумином Шакировым

Кому нужна Россия без мужчин? | Грани времени с Мумином Шакировым
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Кому нужна Россия без мужчин? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Почему Соледар не Сталинград? • На кого можно списать провальную войну в Украине? • Что обещают зекам после работы на частную военную компанию и что их ждёт на самом деле? • Кто попадет под вторую волну мобилизации? • "Чебурашка" – очередной кассовый шедевр или на безрыбье и рак рыба?

• Почему Соледар не Сталинград? Стоит ли поселок городского типа в Донецкой области жизней тысяч солдат минобороны и наемников ЧВК «Вагнер»? Кому нужна Россия без мужчин? Почему ВСУ бьются до последнего за Солидар?

• Спикер Государственной Думы предложил конфисковать имущество граждан, уехавших из страны и не поддерживающих «специальную военную операцию». На кого можно списать провальную войну в Украине?

• Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин милует заключённых. Бывших убийц награждают медалями за отвагу и предрекают им новую жизнь. Что обещают зекам после работы на частную военную компанию и что их ждёт на самом деле? Кто попадет под вторую волну мобилизации?

• "Чебурашка" – новый чемпион российского кинопроката: очередной кассовый шедевр или на безрыбье и рак рыба? В России начали показывать новый "Аватар" без прокатного удостоверения. Грозит ли «пиратам» уголовное преследование?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с военным экспертом из Киева Владиславом Селезневым, с киноведом Давидом Шнейдеровым, с публицистом Андреем Перцевым и с основателем общественного проекта Gulagu.net Владимиром Осечкиным.

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