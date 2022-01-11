Кому собирать манатки? Соцсети о переговорах в Женеве

В Женеве прошли переговоры России и США по поводу необходимых Москве "гарантий безопасности". Ещё до их начала руководитель российской делегации, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сделал очень громкое заявление: посоветовал НАТО "собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года".

Дмитрий Бавырин:

Круто. Рубежи 1997 года – это не только без Болгарии-Прибалтики, но и без Венгрии с Чехией. Расширений не было с 1982-го по 1999-й, манатки надо собирать до границ Германии.

Или что? – наверняка переспросят в НАТО.

Анатолий Несмиян:

Изящный дипломатический слог и высокая культура общения – визитная карточка российской дипломатии.

"МГИМО финишд? – Аск!"

Егор Алексеев:

С такими министрами как бы России самой не оказаться в границах Московского княжества XII века.

Михаил Гохман:

Скажите, знающие, ну не может же человек с таким вокабуляром быть карьерным дипломатом?

Алексей Шабуров:

Оно сразу видно, что Сергей Рябков очень хочет стать министром.

Но пока его усилий недостаточно. Как известно, чтобы стать министром иностранных дел России, надо начать публично ругаться матом. Это как минимум. Но лучше бы, конечно, устроить прилюдно драку.

Но я верю в Рябкова, у него все еще получится.

Леонид Кацва:

Я, понятное дело, от дипломатии далек. Но историей дипломатии по мере возможности интересовался. И как-то мне до сих пор казалось, что переговоры на то и переговоры, чтобы искать компромиссы, идя на взаимные уступки. Но вот оказывается, можно и по-другому. Инициировать переговоры, и при этом сразу заявить: мы ни на какие уступки не пойдём, компромиссов не допустим, а вот наши партнеры пусть готовятся к уступкам и вообще пусть собирают манатки и уматывают к границам 1997 года. Это какое-то новое слово в дипломатии, больше похожее на "поединки взглядов" перед реальной схваткой в "боях без правил" или профессиональном боксе. А с учетом соотношения ВВП это уже походит на попытку бойца-легковеса напугать грозным взглядом Майка Тайсона. Так теперь прямо в МГИМО учат, или такие навыки прививают уже непосредственно в МИДе?

Александр Рыклин:

Предпереговорная риторика наших мидовцев описывается одной фразой – когда гопникам и ушлепкам разрешили перестать притворяться...

Алексей Цветков:

Сегодняшний режим в России мерзок, но он радикально отличается от позднесоветского, хотя тот тоже был достаточно мерзок. Тот был коллективным и консервативным – подозрительным, ожидающим от Запада всяких пакостей, но очень осторожным и избегающим резкого конфликта, за исключением Карибского кризиса, разгоревшегося по недосмотру. Нынешний – совершенно гопнический, берущий на слабо, он гораздо меньше уверен в своей силе (Россия может задавить Украину, но не США и НАТО), но зато убежденный в робости и разрозненности противника и рассчитывающий, что тот не потребует вскрыть карты. Обычная стратегия подворотни, золотой зуб и кепка-шестиклинка. Тут сразу вспоминаешь собственные подростковые годы и этих любителей семок и чинариков. Как бы ни был заезжен этот образ, он самый верный. Цель тактики – деморализовать противника, не учиняя реальной драки, потому что ментовка все же за углом.

Аркадий Янковский:

Вся путинская высокопоставленная свора внешнего употребления, кого не возьми, изначально формируется из заурядной серости – прилежной номенклатуры, по определению настроенной в начале своей карьеры лишь на банальное воровство.

Но далее, с продвижением по властной вертикали, в зависимости от воли хозяина, она либо суетно беспрестанно лебезит, либо ретиво тявкает на указанный вражеский объект.

Особенно хорошо это видно при публичном соприкосновении этих шавок с международными "партнёрами" и в их последующих комментариях для СМИ.

Сейчас, во время дипломатических баталий с американцами на переговорах, тупость и наглость отечественных назначенцев-политиканов просто хлещет в лицо.

Уровень некомпетенции депутатов ГД, в общем-то, был хорошо известен, но вот уровень бахвальства мидовцев зашкаливает за немыслимые ранее пределы.

Думается, это продуманная установка высшего начальства, а вовсе не рядовые забавы и юродство в духе Маши Захаровой.

Если это так, то они далеко зайдут…

Дмитрий Чугунов:

Полагаю, что еда к весне подорожает еще сильнее, бо – приколы этих хайп-дипломатов уже влетают казне в копейку.

Леонид Богатырёв:

Помните в 1939 был заключён "Пакт Молотова – Риббентропа" о разделе Европы?

Вижу, что помните!

Так вот, нечто подобное предлагает РФ сделать Западу в 2022 году!

Россия предлагает странам НАТО разметить мир "красными линиями", пересекать которые Россия никому не позволит ни в коем случае и никогда!

Предлагать -то она предлагает, а вот пойдёт ли Запад на эту сделку, на подписание такого документа, пока не ясно.

Думаю, помня чем заканчиваются подписания пактов с Россией, не пойдёт!

Это я так думаю!

Однако , чем чёрт не шутит, если вдруг пойдёт , то тогда останется только дать имя новому документу название, например такое - "Пакт Рябкова и...( кого-то от Запада)"

Работа по нанесению этих самых "красных линий" на карты в России уже началась.

Олег Пшеничный:

Это похоже на стандартный финал кино-триллера, когда герои избавились от какого-нибудь чудища-зомби-маньяка, и уже пытаются выдохнуть, но на последней минуте фильма оказывается, что он выжил, и недобитый, с одним глазом и волоча ногу по паркету, вынуждает к "продолжению банкета".

Наверное так это выглядит из Польши, или Эстонии, или (подставить по вкусу), которые в девяностых уже думали было, что наконец избавились от советского кошмара, как вдруг в 2000-х из-за угла раздался какой-то шорох и урчание.

Вадим Полушкин:

Женева. Господину Рябкову, главе делегации РФ на переговорах.

Россия должна дать письменные и проверяемые гарантии отказа от рассмотрения стран, образовавшихся после развала СССР, как зоны своего влияния, как своих вассалов, от идеи экспорта русского мира на эти территории – только после этого возможны разговоры о НАТО в границах 1997 года.

Это касается также и союзного государства с аншлюсом Республики Беларусь и поддержки диктатуры Лукашенко.

Патриотично настроенные и официозные комментаторы, впрочем, уже возвели Рябкова в сан народного героя.

Сергей Марков:

Переговоры России и США по гарантиям безопасности России от НАТО были жесткие, прямые. Результата никакого пока нет. Видимо, и не будет результата. Потому что российские условия сформулированы так жестко, что никто не верит, что США могут выполнить хотя бы половину из ультиматума России. Так почему же Россия тогда ведет эти переговоры? На это есть несколько причин.

Россия прекрасно понимает, что США не пойдут на уступки без решительных действий России. Поэтому впереди жесткие решительные действия России. Нет сомнений. И уверен, что есть уже план таких действий. Но какие действия? Это не знает никто. Это и настораживает США и НАТО. Нереализованная угроза всегда выглядит страшнее. Но в общем, все сейчас ведут этот раунд как подготовительный. А настоящие переговоры начнутся только после решительных действий России.

А если таких действий не будет, то и серьезных переговоров не будет. Ну так, подкинут России для внутренней пропаганды и успокоения элиты пару пряников, – например, договор о транспондерах. Или об уменьшении военных учений.

А более вероятно, и без пряников обойдутся. А постараются унизить Кремль в глаза мира и унизить ненавистного им Путина в глазах его избирателей, – чтобы в будущем свергать было легче. Дескать, обломался Кремль со своими ультиматумами.

Только решительные действия России, которые нанесут существенный, явный ущерб интересам США и НАТО, подтолкнут США и НАТО к уступкам России.

Что конкретно делать? А просто Россия наконец должна делать то, в чем ее США и НАТО обвиняют. Вот в чем обвиняют, – то все наконец и надо начать делать. Прямо по списку. Тогда то те и пойдут на уступки. Жестче надо не только говорить, но и делать.

Константин Косачёв:

Оценивая итоги российско-американских консультаций по гарантиям безопасности в Женеве, отмечу, на мой взгляд, главное. Что бы ни оставалось за кадром, это был диалог, а не два монолога. И впервые за три "послевоенных" десятилетия Россия в переговорном формате абсолютно на равных и абсолютно предметно изложила американцам и свои критические озабоченности, и пути их радикального устранения.

Главная новация здесь – "на равных". Американцы три последних десятилетия выстраивали мир под себя и таким образом, чтобы на равных с ними не мог (не смел) разговаривать никто – ни союзники, ни оппоненты, ни противники. Любые такие попытки американцы купировали в зародыше, прерывая разговор на первой фразе, если он был им некомфортен, и навязывая затем свою позицию всеми праведными и неправедными средствами.

Сейчас американцам пришлось слушать. Потому что на этот раз Россия жестко обозначила своё намерение прервать любой иной разговор, кроме содержательного и предметного.

Разговор состоялся, и я бы сравнил его с процедурой загрузки новой оперативной системы во всё более устаревающий компьютер. Американцы выслушали, не перегорели и, надеюсь, услышали.Это уже немало.

Пока – пауза. Справится ли громоздкая и явно устаревшая натовская машина с иной системой то ли исчисления, то ли координат, станет понятным после следующего раунда, 12 января между Россией и НАТО. Зависит не от программного обеспечения. Зависит от "железа", коим долго мнили себя натовцы. Шанс на перезагрузку (реальную, без перегрузки) сейчас реально есть.

Александр Филей:

Сергей Рябков молодец. Он входит в историю XXI столетия. От его поведения на переговорах зависит очень многое. Уже сейчас нет сомнений в том, что он не Шеварднадзе и не Козырев. Как минимум за это его надо ценить и уважать. Позиция России артикулируется как никогда чётко и уверенно. Раньше Россия на уровне внешнеполитического ведомства старалась довольствоваться невнятными выражениями. Сегодня из уст российских дипломатов звучит державная риторика. А вот американцы, в свою очередь, вносят в свой политический дискурс сумятицу. Такое ощущение, что всей этой когорте спикеров – от Псаки до Блинкена – трудно подобрать правильные слова для характеристики своих планов и намерений. И это вполне объяснимо. Сильная сторона знает, чего хочет. И говорит и действует твёрдо и решительно. Слабой стороне в таком случае остаётся юлить, изворачиваться и лукавить. Это закономерно. Как в классических детских играх.

Удачи нашим товарищам там в Женеве. Думаю, разговор получится конструктивным.

Получился ли разговор "конструктивным", неизвестно, но при этом сам же Рябков назвал первые итоги "потрясающими".

Стас Кувалдин:

Вот, все-таки интересно, как получаются "потрясающие деловые разговоры", если предварительно пользоваться такой риторикой, которую раньше не позволяли даже если прибывали на линейном корабле в гавань побежденной столицы.

То есть вне закрытых дверей язык теперь дипломату дан для того, чтобы брать на понт и кидать предьявы про "манатки" и пр. А потом все делово обсуждать.

Подумал, не так ли ведут себя на бандитском толковище, но наверное, бандиты как раз стараются говорить друг с другом очень вежливо до окончательного выявления непреодолимое противоречий. Это что-то другое.

Дмитрий Колезев:

Замглавы МИД Сергей Рябков после первой встречи с заместителем госсекретаря Уэнди Шерман уже резко изменил тональность: встреча прошла "потрясающе", "есть оптимизм", "стороны погрузились в материю предстоящих дел" и т.п. Нет сомнений, что любой положительный результат переговоров российская пропаганда представит как ошеломительную победу отечественной дипломатии.

Павел Пряников:

Обратили внимание, что пропал глава МИДа Лавров? В ситуации с Казахстаном его нет.

И даже нет речи о том, чтобы он участвовал в переговорах с США. За него отдувается зам. Рябков.

В чём причина? Не хочет Лавров впрягаться в заведомо невыполнимое – убеждать американцев принять российский ультиматум? Понимает, как он будет выглядеть при этом? Или просто готовится к отставке, о которой, как говорят злые языки, постоянно просил последние два года?