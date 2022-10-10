"Конец близок". Соцсети о подрыве Крымского (Керченского) моста

Чуть ли не с марта украинские блогеры обсуждали необходимость взрыва Крымского (он же Керченский) моста и грозили сделать Путину "подарок" на юбилей. Однако семь с лишним месяцев с начала войны мост стоял как стоял. Российские эксперты утверждали, что причинить ему вред невозможно.

Дмитрий Чернышев

Дадим слово российским военным экспертам.

Полковник Виктор Баранец:

Крымский мост — это стратегический объект, который защищен во всех средах, которых только можно. Он защищается с воздуха, там постоянно патрулируют наши дежурные самолеты, истребители, которые базируются в Крыму. На суше у нас стоят комплексы береговой обороны, зенитно-ракетные С-300 и С-400. На воде мост охраняют наши боевые корабли, а также патрульные катера Федеральной службы безопасности. Под водой — боевые пловцы. Сам мост защищен опорой, специальными датчиками. Если кто-то подлезет под водой, то система реагирует — и конец. Все мечтают разбить Крымский мост. Но я хочу сказать: „Ребята, а вы попробуйте!“. Они делают ставку на американские HIMARS. Но они пока туда не достают в той мере эффективности, как они хотели бы. У Украины нет таких средств, чтобы разрушить Крымский мост.

Полковник Виктор Мураховский:

Для охраны стратегического объекта сформирована бригада войск национальной гвардии, "которая имеет своей задачей охрану, оборону и предотвращение терактов на этом сооружении". В состав этого подразделения входят боевые пловцы, специальные катера, беспилотная авиация, а также подводные беспилотные аппараты. Катера оборудованы специальными устройствами, которые позволяют обнаружить как водолазов, так и малоразмерные подводные аппараты, предпринимающие попытки сократить расстояние к мосту. Аквалангисты будут патрулировать подводную акваторию; в их задачи войдет возможное отражение атак диверсантов и поиск взрывчатки. Вокруг мостового перехода создана специальная Зона Безопасности A2/AD.

A2/AD (anti-access and area denial — ограничение и воспрещение доступа и маневра) — концепция сдерживания противника комплексом вооружений методом создания повышенной опасности для дислоцирования или перемещения сил противника в защищаемую местность. Против при созданных условиях не сможет нанести удар. Есть четыре зоны безопасности: наземная, воздушная, надводная и подводная.

Из статьи Антона Валагина в журнале "Русское оружие":

Крымский мост относится к стратегическим объектам первой категории - наравне с атомными электростанциями или командным пунктом РВСН. И охраняется соответствующе - так что призывы "разбомбить Крымский мост" свидетельствуют либо о неосведомленности призывающих, либо об их патологическом оптимизме. А скорее всего, и о том, и о другом.

"Крымский мост выстроен по технологии купола над реактором АЭС", - приводит еженедельник "Звезда" слова сотрудника управления ФСБ, отвечающего за безопасность путепровода. Это означает, что пролеты моста выдержат прямое попадание самолета. От атаки с воздуха переправу защищает и эшелонированная система ПВО, представленная полной линейкой зенитных ракетных комплексов: от "Панциря" до развернутого в Феодосии дивизиона С-400. Кроме чисто зенитных средств, способных отразить массированный ракетный или авиационный налет, на берегах Керченского пролива развернуты и новейшие средства радиоэлектронной борьбы. При необходимости они укроют мост незримым коконом от радаров и головок самонаведения крылатых ракет, сведут с ума аппаратуру бомбардировщиков и беспилотников. Помните американский дрон, перехваченный и посаженный в Крыму в 2014 году? Это лишь мизерная часть возможностей здешней РЭБ.

Так же хорошо прикрыт "мост № 1" и от атаки с моря. Его опоры защищены от тарана отбойниками-палами. Подходы к мосту с моря и суши круглосуточно контролирует отдельная бригада Росгвардии, ей помогают пограничники и противодиверсионные отряды Черноморского флота - последние следят, чтобы к опорам не подобрались "ихтиандры" со взрывчаткой.

7 октября, в день рождения Путина, тоже, несмотря на все угрозы, не случилось ничего необычно.

Илья Пономарев, 6 октября, 23:44

Праздник к нам приходит.

Я надеюсь завтра будут сюрпризы для Путина, но кто знает?:)

Егор Холмогоров, 8 октября, 00:34

Илья Пономарев п*&%ун.

Это не значит, что мрази не устроят новые теракты сегодня, завтра, или через неделю.

Просто здесь и сейчас Илья Пономарев - п*&%ун - это надо записать в книжечку.

И надеюсь, что ему и таким как он скоро настанет п*&%ец.

Нехорошее событие случилось через пять с половиной часов, и не с Пономаревым, а с неуязвимым, по заверениям российских экспертов, Керченским мостом.

Дмитрий Колезев

РБК со ссылкой на НАК сообщает, что на Крымском мосту подорвали грузовой автомобиль, что вызвало взрыв цистерн поезда.

Если так, то ФСБ прощелкала эпическую диверсию. Ну, это вам не журналистов и учёных за госизмену сажать.

Алексей Шварц

Крымский мост взорван.

Мост был символом путинизма, он строился, как «памятник аннексии». Были вложены миллиарды денег на его строительства и ещё больше денег на его пиар.

Можно сказать, что демонтаж путинизма начался.

Прекрасный подарок Путину на день рождения! Присоединяюсь к поздравлению и хочу пожелать скорого суда над Путиным и долгих лет жизни за решеткой.

Юрий Бутусов

СБУ поздравило Путина с днем рождения на его любимом мосту

Самый защищенный мост в мире и самый строгий режим безопасности. Более трех тысяч военных и полицейских. Своя многослойная современная система противовоздушной обороны, истребители на боевом дежурстве, корабли и катера в боевой готовности в море, 115-я бригада спецназа, специально созданная для обороны моста от диверсантов на суше, на воде и под водой, дополнительные силы Минобороны, полиции и ФСБ РФ. На въезде - пункты контроля с рентгеном для фур и контроль каждой машины и каждого водителя, кинологи для поиска взрывчатки. И вся эта дорогостоящая махина оказалась бессильна.

Судя по данным различных источников, мост подорван в результате спецоперации Службы безопасности Украины.

Немного не получилось на 7 октября, но 70-летнему Путину такой "подарок" наверняка испортит все удовольствие от праздника.

На данный момент о деталях операции мы можем судить только из российских официальных сообщений. Известно, что некий гражданин России купил в Краснодаре фуру, достал где-то несколько тонн взрывчатки, выежал на фуре на мост, прошел досмотр без всяких проблем, и в 6.07 утра, когда фура поравнялась с поездом, который двигался параллельно с составом груженым цистернами с топливом, произошел взрыв.

Уникально, что исполнителям удалось не попасть в сети самого плотного контрразведывательного режима ФСБ. Ведь Крымский мост - цель номер 1, стратегической важности, который открывал лично сам Путин.

Крымский мост играет важнейшую роль для обеспечения российских войск в Херсонской и Запорожской областях, поскольку это удобная коммуникационная линия подвоза на российские базы в Крым.

Мост не уничтожен полностью, и подлежит восстановлению, однако перерыв в работе произойдет в тот самый период, когда идут активные боевые действия. Пропускная способность автотрассы будет ограничена длительный период.

Российской стратегической инфраструктуре нанесен значительный ущерб - причем судя по всему самыми недорогими и доступными средствами, которые обнулили всю систему защиты.

Юридически все претензии Россия должна адресовать себе. Все сделано на территории РФ, и высокопоставленные российские руководители различных уровней, многократно заявляли, что Украина не сможет нанести мосту никакого ущерба.

Крым - это Украина, и всегда будет Украиной, российская агрессия - это временное явление, ФСБ может издеваться над крымчанами, но неспособна защитить свои самые важные стратегические объекты от украинских ударов. Украина при поддержке всего мира победит в этой страшной войне.

(слева на фото - глава Крыма Сергей Аксенов)

К вечеру движение по мосту восстановили, но лишь частично: было открыто одно полотно для движения автомобилей, но только легковых, и одна железнодорожная колея, по которой пускали только пассажирские поезда. Полноценно работать мост сможет ещё не скоро.

У украинцев и тех, кто сочувствует Украине, новость вызвала нескрываемую радость.

Анатолий Капустин

по крымскому мосту теперь можно доехать до северного потока

Екатерина Барабаш

Крымский мост проголосовал за выход из РФ и возвращение в родную гавань. "Хоть камни с неба", - сказал он. Залужный услышал. Правда, внёс небольшие коррективы, но это так, для красоты. Да и прошло время разбрасывать камни - пора их собирать.

Леонид Лялин

Нет причин для паники! Поврежден лишь 1% Крымского моста.

(на картинке два номера 17, дельфины выше моста и чуть левее центра)

Владислав Иноземцев

Большому юбилею - качественные фейерверки!

Рустем Адагамов

Сегодня, наконец, получен ответ на мучительный для всех вопрос: что подарить на день рождения человеку, у которого всё есть.

Анатолий Воробей

Я тоже иногда не успеваю подарок на ДР купить вовремя, и приношу на следующий день.

Сергей Иванов-Малявин

Нашли визитки Кучмы с надписью "За Тузлу!"

Татьяна Мэй

Глядя на разрушение, озадачились с мужем, как же все это будут чинить. На что из своего 1865 года нам меланхолично откликнулся Владимир Федорович Одоевский, камергер и сенатор.

...Любопытно, что полиция, заметив, что провал у Крымского моста мешает проезду, принялась засыпать его — из нужников! О, Москва!

Николай Травкин

«За то, что не стыдно, за то, что едины, за то, что будущее железобетонно … за Крымский мост … за все это — будьте здоровы, Начальник! Постараемся не подвести.» - Маргарита Симоньян в телеграмм.

Видимо, она что то знала, или … Кого она имела ввиду под Нальником?

Всего через 4 часа после взрыва Украинская почта объявила о выпуске марок, посвящённых этому знаменательному события. Дизайн марок был готов заранее, ждали только подходящего случая.

"Патриоты" в бешенстве и требуют самого жесткого ответа.

Рыбарь

Что дальше?



🔻Во-первых, хотя бы на этот раз не делать громкие заявления о центрах принятия решений: вреда от них уже давно больше, чем пользы.



🔻Во-вторых, начать уничтожать транспортные узлы снабжения ВСУ. Сложно посчитать, сколько раз мы писали про необходимость вывода мостов через Днепр на подконтрольной ВСУ территории и на западной Украине. Тогда это была чисто военная необходимость, но сейчас речь идет уже и о моральных соображениях.



🔻В-третьих, после атаки на Крымский мост (и ранее — регулярных обстрелов Запорожской АЭС) уже ничего не мешает бить по энергетической инфраструктуре Украине. Особенно — силовым автотрансформаторам шести подстанций 750кВ, вывод из строя которых могут обесточить энергосистему страны.



Мы не будем говорить, чем обернется бездействие в этой ситуации. Зададим вопрос: если вот это не повод для действительно решительных мер, то что им вообще тогда является?



Люди требуют мести.

Vоенкор Котенок Z

Ответ за подрыв моста не просто должен быть, а должен быть сокрушителен.

Вопрос не в мести, а в наказании и нашей состоятельности как государства, реагирующего на террористические атаки.

Крымский мост, безусловно, будет восстановлен. Надеюсь, что сделают это оперативно — в течение нескольких месяцев.

Ряд коллег указывает, что ответить Киеву на эту диверсию нечем, и они ошибаются. Удивительно другое — объекты в Киеве целы до сих пор.

Ольга Скабеева

Смотрю и не верю глазам. Смотрю и не верю

Наверное, теперь мы что-то предпримем. Наверняка же. Ведь правда?

Роман Сапоньков

Для меня самое страшное не подрыв моста. Это неприятно и обидно, но решаемо.

Смотрите, ВСУ спланировало теракт или обстрел Крымского моста. В день рождения Верховного. Моста, который он открывал лично, которым гордится. Взрыв был синхронизирован с моментом прохода состава с топливом. Из-за подрыва автомобильного моста взорвался и сгорел железнодорожный мост. Т.е. одним взрывом вырубили 2 моста. Это просто идеальная шахматная партия.

В это время российский генерал заявил, что российская армия и мобилизованные обеспечены всём необходимым (напимер, коптерами, аптечками, бронежилетами) и попросил не переводить деньги с празднования Нового года в городах на поддержку мобилизованных.

И у этих людей в руках ядерное оружие.

Александр Сладков

ПО МОСТУ: ВОЗМОЖНОСТИ У ДИВЕРСАНТОВ БЫЛИ ШИРОЧАЙШИЕ.

Ездил я пару месяцев назад в Крым. По мосту.

Меня остановили для проверки, фирма «ББО» (бабушка божий одуванчик). Досматривала машину («Откройте, спасибо, закройте»).

Я предполагаю, чтоб если у нас стояли системы поиска взрывчатки (газоанализаторы), было бы надежнее. А еще минноразыскные собаки, они гранату на два метра под землей чуят.

Да по разным концам моста по питомнику таких собак должно было стоять давно, сотни собак и там и там. Собаки работают, но быстро устают, их надо менять часто, как хоккеистов на площадке.

Можно скептически отнестись: можно взрывчатку спрятать. Эх ребята, та, что спрятана мост не взорвет, не те размеры. А уж пять тонн ВВ в грузовике псы бы в секунду учуяли.

Есть еще моя версия: Москва-Киев по безопасности моста, возможно, договорились. Но кому-то понадобилось ситуацию усугубить. Подрывники-смертники , все-таки, не совсем украинская тема.

Игорь Стрелков

Список фраз, рекомендуемых для государственно-патриотических журналистов при описании ситуации с Крымским мостом (в рамках безвозмездной гуманитарной помощи администрации президента):

1. "Какая ерунда! Через 2 дня отремонтируем! Будут дальше взрывать - будем ремонтировать хоть каждый день! У них взрывчатки не хватит - всё время взрывать!"

2. "Ну и что, что взорвали? Октябрь на исходе, вся страна уже успела в Крыму отдохнуть! До следующего сезона всё будет лучше, чем прежде!"

3. "Не надо нервничать! Один взорвали - построим рядом второй - точно такой-же. - Устанут взрывать!"

4. "Тупые хохлы! 7 месяцев собирались, а на восьмой только сумели всего три пролета уронить!"

5. "А зачем нам теперь этот мост, если у нас дорога теперь есть по суше через Мариуполь и Мелитополь?"

6. "За то теперь весь мир увидел, что в Киеве террористы! Теперь Зеленский не отвертится! Ради этого и 10 мостов не жалко!"

7. "Ну и ладно! А за то у нас теперь два дивизиона ПВО освободилось и кучу охранников можно на фронт послать".

8. "А вы знаете - сколько обслуживание этого моста стоило нам для бюджета? Хохлы - идиоты - оказали нам огромную услугу! А то так-бы и пришлось год за годом убытки нести!"

9. "Мост наносил огромный ущерб экологии Азовского моря!"

10. "Мы не можем уподобляться нацистам! Мы не такие! Нам еще от "азовцев" детей рожать! Если понадобится - мы сами все свои мосты взорвем и пусть мы все подохнем, за то они - наши братья - попадут в рай!"

11. "Вам-то какое дело? Это ведь где-то в Крыму взорвали.... Начальство разберется!"

12. "На самом деле хохлы навредили сами себе! Ведь теперь наш народ еще теснее сплотится вокруг президента! А к трудностям нам не привыкать!"

13. "А за то мы мемориал на Саур-Могиле восстановили!".

14. "Ну теперь-то Путин им не простит! Он злопамятный! Пройдет хоть 30 лет - потом он им всё обязательно припомнит! Мир содрогнется от Грозного Русского Молчания!"

15. "На провокацию не поведемся! Пусть что угодно взрывают - войну не объявим!"

Сергей Миронов

Крымский мост... Специальная военная операция ЗАКОНЧЕНА. Пора ВОЕВАТЬ! Жёстко, даже жестоко. Без оглядки на какие-либо порицания со стороны Запада. Больше санкций уже не будет! Хуже слов уже не скажут! Нам надо делать своё. Начали – идём до конца. Назад дороги нет! Пора ответить!

Андрей Медведев

31 июля я дословно написал следующее:

"Удар ракетами по Крымскому мосту в логике террориста это не просто возможно, это крайне необходимо и как средство самоутверждения, и как средство запугивания.

Это может быть и не удар. Может быть захват гражданского объекта где-то в России. Опять же, террористы бы точно так сделали.

Только воспринимая Украину, как террористическую структуру, можно добиться нужного нам результата".

Сегодня, как мы все уже знаем, Крымский мост в итоге атаковали. Судя по всему с помощью нагруженного взрывчаткой грузовика. Но вообще, не имеет никакого значения, как его атаковали. Важен сам факт.

Украина бьёт по объектам нашей критической инфраструктуры. Тут как-то хочется увидеть равновесный ответ. И ладно бы, хотел только я. Но это желание очень большого числа наших граждан

А ещё, нам стоит подумать на два шага вперёд. Что теперь будет делать Украина?

Рискну предположить, что планируется удар на Херсон, и удар на Мелитополь и Бердянск.

Второй позволит при нарушенной логистике (с учётом взрыва моста), отсечь Крым. Нарушить сухопутный коридор.

А первый - удар на Херсон - собственно будет иметь задачу взять город, пока логистика нарушена.

Надо к этому быть готовыми. Ну я во всяком случае, своим гражданским и дилетантским умом, так понимаю ситуацию.

Не то, чтобы это нельзя никак предотвратить. Но вот, скажем, прекрасные (без всякой иронии) БПЛА Герань могут лететь не куда-то "вон туда, по глубокому тылу", а по скоплениям подразделений противника на переднем крае. Ну как вариант.

Так или иначе, никаких красных линий уже давно нет. Давно. Но может теперь это станет ясно окончательно и всем.

Захар Прилепин

«Ракетный крейсер Москва и Крымский мост — два значимых символа российской власти в Крыму — исчезли. Что дальше, русские?», - официальный аккаунт МО Украины



Минобороны Украины взяло ответственность за теракт.



Они убили Арсена Моторолу.

Они убили Михаила Гиви.

Потом они убили Захарченко.

Потом убили в Москве Дашу Дугину.

Они убили крейсер «Москва».

Они сломали Крымский мост.

И, да, мы обещали найти и наказать всех ответственных за массовое убийство в одесском Доме профсоюзов.



С мая 2014 года русское общество, раз за разом, обьясняет себе: мы не такие, мы не можем так себя вести, мы иные и ответим иначе.



И нельзя сказать, что мы не отвечаем.



Но, увы, можно сказать: они не слышат ответа. Им смешно. У них праздник.



Что они ещё должны убить, чтоб наш ответ за всё произошедшее был услышан?



И это не я спрашиваю, это они. Они спрашивают прямым текстом: что там у вас убить ещё, русские?

Александр Коц

Самое глупое, что сейчас можно сделать, это начать успокаивать страну, уверяя, что ничего страшного не произошло. Произошло. Да, мост обрушен не полностью, да, он подлежит восстановлению, да, будут задействованы другие логистические цепочки через освобожденные территории. Но кто теперь будет гарантировать их безопасность?

В случившемся есть сразу несколько аспектов.

Во-первых, хохлы, используя типичную террористическую тактику, ударили по символу. Крымский мост - это символ того, что полуостров надежно пришит в Матери-России и ничто его от нее не оторвет. Но, в отличие от предыдущих атак по Крыму, эту информационной перемогой назвать язык не поворачивается. И вот почему.

Потому что, во-вторых, Крымский мост в наше время - это прежде всего военная логистика, которая снабжает нашу группировку на Херсонском направлении. Причем, как автомобильная ветка, так и, в больше степени, железнодорожная, которая, судя по всему, на какое-то время тоже выведена из строя. На фоне и так не очень благополучного положения под Херсоном, теракт можно рассматривать как последний штрих перед штурмом областного центра. А дальше - поход на Запорожье и Крым.

В-третьих, Киев демонстрирует завидную последовательность, к которой многие (в том числе и я) призывают уже несколько месяцев. А именно - к вколачиванию Украины в 18 век, без бессмысленной рефлексии о том, как это скажется на мирном населении. Мосты, дамбы, ТЭЦ, тяговые жд/станции и прочая критическая инфраструктура. Киев ее выдалбливает методично и без моральных терзаний. У нас всегда какие-то рыцарские отговорки. Их не должно быть в принципе, если мы хотим победить. А мы же хотим?

Ответ, конечно, не должен быть эмоционально спонтанным. Но он и не должен быть разовой акцией. Может быть уже пора заканчивать бессмысленно взрывать казармы, поражение которых абсолютно никак - ни тактически, ни стратегически - не сказывается на положении на фронте, учитывая мобресурс Украины? Давайте уже воевать злее, по-настоящему, без отговорок о невозможности взорвать мост, по которому идут вооружения с Запада. Нет ничего невозможного, показывают нам украинцы.

Пылающие... сердца "патриотов" заметил даже Стивен Кинг за океаном:

После 9 месяцев убийств и множества случаев пыток гражданских, после уничтожения целых городов, русские называют взрыв моста "терроризмом". Это, б#@дь, первый приз.

Михаил Виноградов

Адепты ядерного коллективного суицида продолжают писать про "красные линии".

Вот нет чтобы спастись индивидуально, не дожидаясь остальных.

Александр Кынев

Главное, чтобы в попытке дать "ассиметричный ответ" не слушали психов. Эмоциональная реакция ударить в ответ "посильнее" может привести к полной катастрофе. Уже вижу рассуждения "о праве на любой ответ", их авторы ведут систему к ускоренному концу.

Сергей Шелин

Ждут отчаянных шагов. А я в рабочем порядке предположу, что он просто вытерпит. У каждого гопника есть опция «терпила».

Михаил Пожарский

Как известно, стратегические кремлевские запасы копиума хранятся в большой красивой коробке под названием "мы всерьез еще не начинали", но там разделены отдельные ящички с сортами разной степени забористости. До недавних пор самым популярным сортом было содержимое ящичка "вот проведем мобилизацию - тогда ух", но нынче что-то случилось и этот сорт успокоительного начал терять эффективность. Поэтому в последнее время приходилось дополнительно закидываться содержимым ящичка "разнесем транспортную инфраструктуру - победа будет наша". Употребление этого сорта внутривенно вызывает в мозгу яркие, реалистичные галлюцинации пылающих мостов через Днепр и ползущих к вам на коленях украинцев, жалобно молящих о пощаде.

Но здесь есть одна поучительная история, а именно мост "Пасть дракона" в стране Вьетнам. Бомбить этот мост американцы начали в 1965 году, что увенчалось успехом только в 1972. На уничтожение моста всего-то ушло: 7 лет, 873 боевых вылета, 11 потерянных самолетов, сотни сброшенных бомб. Разумеется, оружие тогда было менее точным, однако количество взрывчатки, которое уложили в эту железяку, исчисляется многими тоннами. А железяка героически держалась. Оказывается мосты - довольно крепкие штуковины. Привести в полную негодность груду металла и бетона довольно сложно. Здесь можно вспомнить и Антоновский мост, куда "Химарсы" аккуратно укладывали десятки ракет - тот стал похож на швейцарский сыр, но под воду не провалился. Так вот, сегодняшнее происшествие на Керченском мосту на самом деле аргумент в ту же копилку. Официальная версия: там рванул грузовик (от взрыва загорелся состав с топливом). Упало несколько пролетов одной из автомобильных нитей. Но похоже, невосполнимый ущерб нанесен в основном гордости и всяким глупым иллюзиям, а материальная часть при этом восстановлению подлежит. Взрыв на видео выглядит мощным. Сколько именно было взрывчатки в том грузовике точно неизвестно, но явно больше, чем в ракетах системы "Калибр".

Какая здесь мораль? Такая, что мосты в Украине как стояли, так и стоять будут. Просто потому, что не имеющих аналогов летающих грузовиков с тоннами взрывчатки на борту у нас пока нет на вооружении. А вот, что касается копиума, то похоже надо переходить к более сильнодействующим видам. Что там у нас еще осталось? "Мы русские - с нами Бог", да?

Егор Холмогоров

Говорят ох, нам не взорвать их мосты, потому что грузовик везет 20 тонн взрывчатки, это как двадцать бомб.

Окей. Сбросьте на киевский мост грузовик со взрывчаткой. Отправьте сорок беспилотников.

Придумывание себе отговорок почему вы не можете - признак скорой смерти.

После того, как одни отсмеялись, а другие отбесились, блогеры начали обсуждать возможные последствия взрыва.

Алексей Федяров

Ущерб от взрыва на Крымском мосту оценивается в 200-500 миллионов рублей, сообщили во Всероссийском союзе страховщиков. @banksta

Врут. Им сама Симоньян из официального декольте стройными щеками прямо говорит: «Хватит врать!».

А они врут.

200-500 миллионов рублей - это 200-500 метров реконструкции обычной федеральной трассы где-то в центре европейской части страны. Без железной дороги, мостов и даже путепроводов.

Реконструкция того, что видим сейчас, будет стоить у лучшего генерального подрядчика всех времён несколько дороже. Примерно от 10 миллиардов начнут считать смету, вот это реально.

Роман Попков

Помимо важного символического для путинизма значения, Крымский мост имеет колоссальное военное значение. Именно через него шло снабжение группировки путинских войск в южной Украине. Теперь путинские солдаты в Херсоне, на западном берегу Днепра, имеют за спиной не только продырявленный украинскими РСЗО Антоновский мост через Днепр, но и выведенный из строя Крымский мост. Военная логистика РФ продолжается обрушаться.

Глядя на пылающие пролеты Крымского моста, русские партизаны должны, обязаны воодушевиться. Система путинского государства прогнила, страдает деменцией, не может защитить ключевые, стратегические объекты. Она не в состоянии противостоять интеллектуальному, изобретательному врагу.

Андрей Кураев

Сергиев день

В 1941 в Сергиев день случилась Вяземская катастрофа Западного фронта. Православный писатель Иван Шмелев очень радовался этому событию и уверял, что св. Сергий на стороне крестоносных панцерваффе.

С ним был согласен тезка - Иван Ильин, столь любимый Путиным.

В 2022 году в Сергиев день рухнул Крымский мост (взрыв грузовика подорвал эшелон с цистернами).

В отличие от Шмелева я не буду искать в этом знамения. Не буду и радоваться (мост реально нужен Крыму).

Просто задам 3 вопроса:

1. Крымский мост был одним из самых охраняемых обьектов России. Не уберегли. Удар был ювелирным и по месту и по времени (когда Гундяев велел свершать молитву по празднующему юбилей Путину).

Означает ли это, что и у другого очень охраняемого обьекта - Путина - резко снизится ощущение собственной безопасности, и к чему это снижение приведет?

2. Не использует ли Путин взрыв моста так, как Горбачев использовал приземление Руста на Красной площади? То есть как повод для генеральского звездопада?

3. Не есть ли произошедшее еще одно проявление тихой итальянской забастовки путинских генералов, которые играют в поддавки, не видя смысла в путинской Свошке?

Борис Кагарлицкий

Российский государственный новояз пополнился новым термином. У нас уже есть «хлопок», «отрицательный рост», «жест доброй воли», «перегруппировка»… Вот теперь ещё «инцидент». Это когда взрыв разрушает важнейший стратегический объект — самый дорогой и самый охраняемый мост на планете.

С военной точки зрения смысл произошедшего более или менее понятен. Будут проблемы со снабжением. И не только в Крыму. Эти проблемы кто-то будет худо-бедно решать. Правда, не исключено, что к тому моменту, как найдут решение, начнутся новые неприятности, ещё более серьезные.

Но кроме военной стратегии есть ещё экономика и политика.

Крымский мост с момента своего торжественного открытия являлся не только стратегическим, но и символическим объектом, главным достижением путинской эпохи и материальным доказательством того, что в нашей стране даже на фоне тотального воровства и неэффективности всё равно можно добиваться практических результатов, если вложить какие-нибудь 400-500 процентов технологически необходимых средств.

Сейчас мост выведен из строя и уже создается комиссия по изучению причин и последствий «инцидента». Не сомневаюсь, что заинтересованными людьми прямо сейчас подготавливаются оценки средств, которые нужно будет выделить на восстановительные работы, а потенциальные подрядчики уже готовят чемоданы с деньгами, которые нужно отнести в соответствующие кабинеты, дабы получить ценный заказ.

Вопрос лишь в том, чтобы не ошибиться с кабинетом. Ведь и местоположение этих кабинетов и их обитатели могут в ближайшее время смениться. И не один раз.

Многие считают, что это начало конца войны. И Путина тоже.

Марат Гельман

Проснулся а тут Крымский Мост. Нет ну понятно было что рано или поздно. Пора х$#лу сдаваться.

Ольга Романова

Вот мост. Символ и поворот многих событий. Кончилось путинское везение. Может, и конец войны близок.

Войны, говорю, конец близок.

Андрей Шипилов

Тут у меня в комментах сокрушаются, что российские нацисты уже восстанавливают движение по мосту и значит всёпропало.

Вы не въезжаете, братцы мои.

Удар по Крымскому мосту - это как нейтронная бомба, физические разрушения минимальны, а ментальная радиация уже повыносила повыносила мозги и пердаки всей ватоголовой тусовке.

Если почитать сейчас российские патриотические паблики, то там сплошной вой на тему "Оказался наш отец не Отцом, а сукою".

Сокральный патритизм (от слово сокрасть) должнен постоянно подпитываться кровавыми победами над врагом и коллективно пожираемыми людскими жертвами. Какое-то время реальные победы и жертвы можно подменять мультиками и картинками. Но это неизбежно приводит к отощанию сокрального патриотизма, потому как мультики и картинки хотя и вкусные, но калорий в них нет.

А самая красивая картинка и самый красивый мультик - это про крымский мост.

Они были готовы простить Папику всё: и собственное обнищание, и утрату будушего, и гибель надежд, и принесение их детей в жертву. А вот крымский мост - не простят.

Потому что сегодня рухнула завеса из красивых мультиков и перед ними предстало то, что есть: старый ободранный Табаки, который больше не может притворяться Акелой и промахивается раз за разом.

Андрис Параудзинс

Самое тяжёлое для Путина то, что кадры с разрушенным мостом крутят CNN, BBC, Reuters. Весь мир видит, что он не контролирует ситуацию, что его "Россия здесь навсегда" не работает, а сакральный символ ушёл под воду.

Сначала в Самарканде руководители СНГ и ШОС увидели, что Путин - лох-неудачник, теперь в этом может убедиться весь мир.

Это конец.

Аббас Галлямов

Похоже, уже есть все основания утверждать, что Россия проиграла войну. Дальнейшие боевые действия будут лишь ухудшать её стратегическое положение - сжирать ресурсы, ухудшать экономику, озлоблять население. Нужно признавать поражение, подписывать мир и приступать к восстановлению страны. Путин на всё это неспособен. Значит, это должен быть кто-то другой. Именно в замене Путина и заключается интерес системы. Потому что неподписанный мир и затянувшаяся бойня приведут, в конце концов, к революции, которая эту систему уничтожит.

В принципе, понимание того, что их интересы полностью с интересами Путина разошлись, у российских элит уже сформировалось. Не имея возможности победить, президент просто затягивает войну, интересам же основной части элит отвечает её скорейшее окончание. Тем не менее, пока истеблишмент практически ничего не предпринимают. В стране сложилась ситуация, когда все ждут друг от друга первого шага. Правящий класс замер в ожидании коллапса - который, правда, непонятно как будет выглядеть, - то ли народ восстанет и пойдёт жечь барские усадьбы, то ли военные повернут штыки против Кремля, то ли ядерная война случится; то ли национальные республики начнут отделяться; то ли всё это вместе взятое. Народ пока тоже - сам действовать не хочет, вместо этого вовсю пишет в соцсетях: «Ну неужели никого с ним рядом не найдётся, кто его, наконец, пристукнет».

Возможно, именно подрыв Крымского моста станет толчком к действию. Если Путин не найдёт, чем Украине ответить, то это может стать поводом для начала тяжелого разговора: «Ну что, отец родной, не знаешь, что делать? Вот и мы не знаем. Но ведь что-то делать надо. Пока мы тут сидим и вздыхаем, они-то действуют…»

Что сейчас может сделать Путин? Обстрелять центр Киева? Это ничего не изменит. Россия каждую ночь украинские города обстреливает, в этом нет новости. Ядерное оружие использовать? Это будет явно неадекватный ответ. Почему именно из-за моста, а не, например, из-за обстрелов Белгородской области? Чем мост дороже? Там люди гибнут, а здесь ни один человек, как сообщают, не пострадал. Выдать взрыв моста за экзистенциальную угрозу не получится. Зеленский в своём вчерашнем интервью Би-Би-Си совершенно недвусмысленно сформулировал: дальше своих границ мы не пойдём, что там с Путиным будет - не наше дело, пусть с ним россияне сами разбираются. Российский президент сейчас, конечно, ещё одну лекцию об истории колониализма прочитать может, но она точно никого не впечатлит. Его и в прошлый-то раз с трудно скрываемым раздражением слушали…

В общем, как там у Высоцкого? «Нет, ребята, всё не так. Всё не так, ребята».

Виктор Алкснис

В начале СВО я решил воздерживаться от критики Президента РФ, Верховного Главнокомандующего В.В.Путина,

надеясь, что он осознал свои ошибки и провалы предыдущих лет. И в результате он сможет обеспечить нашу победу.

Но по прошествии пары недель СВО понял, что слишком хорошо о нем думал и надеяться на него бесполезно.

Россия под его руководством на всех парах несется к катастрофе.

И поэтому вынужден повторить, то что говорил еще в 2004 году

"Попомните мои слова: тот ущерб, который наносит сегодня России Путин, многократно превзойдет тот ущерб, который сделали Горбачев, и даже Ельцин"

Депутат Государственной Думы РФ В.Алкснис 18 апреля 2004 г.

Михаил Шевелев

Пока ощущение такое, что все идет по плану Даллеса.