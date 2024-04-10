Конференция о мире в Украине пройдёт в Швейцарии 15-16 июня

Правительство Швейцарии в середине июня организует двухдневную международную конференцию высокого уровня с целью поисков путей завершения войны в Украине. О проведении такой конференции - так называемого Саммита мира - без приглашения России просил президент Украины Владимир Зеленский. Швейцарские власти ещё в январе сообщили, что готовы взять на себя организацию. В среду было объявлено время и место проведения конференции.

Как сообщил Федеральный совет - правительство - Швейцарии, конференция состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден, вблизи города Люцерн, 15 и 16 июня, пишет издание Blick.

В заявлении говорится, что сейчас для проведения конференции, которая по замыслу организаторов должна положить начало мирному процессу, есть достаточная международная поддержка. Встреча, как говорится в заявлении, должна стать платформой для диалога на высоком уровне о путях достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине на основе международного права и Устава ООН, и при этом разработать конкретный план участия России в мирном процессе.

При этом в Москве неоднократно заявляли, что не будут участвовать в переговорах в Швейцарии, даже если бы Россия была на них приглашена. В МИД России объясняли это тем, что Швейцария, присоединившись к санкциям в отношении Москвы в связи с вторжением в Украину, перестала быть нейтральным посредником.

Против приглашения России на так называемый Саммит мира выступила и Украина. Официальная позиция Киева заключается в том, что условием переговоров с Россией может быть только вывод российских войск со всей международно признанной территории Украины.

В сообщении швейцарских властей не говорится, какие страны примут участие в переговорах и на каком именно уровне они будут представлены.

Ранее в рамках украинской инициативы по обсуждению так называемой формулы мира состоялись несколько встреч, в которых принимали учатсие представители десятков стран, как Запада, так и так называемого глобального Юга. Неясно, удастся ли обеспечить участие во встрече в Швейцарии, например, Китая и других государств, не поддерживающих ни одну из сторон конфликта.