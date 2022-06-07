Конгресс Международного союза конькобежцев одобрил поэтапное повышение возрастного ценза фигуристов до 17 лет. Сейчас они могут выступать в 15-летнем возрасте. Ранее Международный олимпийский комитет указывал на необходимость повышения возраста участников соревнований по фигурному катанию из-за ситуации с заподозренной в применении запрещённого препарата российской фигуристкой Камилой Валиевой.

Решением конгресса в следующем сезоне возрастной ценз останется прежним, в сезоне 2023-2024 он составит 16 лет, а в сезоне 2024-2025 – 17 лет. Таким образом, на Олимпиаде-2026 в Милане принять участие смогут только фигуристки в возрасте 17 лет, — сообщает "Настоящее время". Издание Sports.ru подсчитало, что из-за ценза во взрослый спорт не успеет перейти двукратная чемпионка России среди юниоров Софья Акатьева.

Обсуждая повышение возраста, спортивные чиновники решили, что юные спортсменки подвергаются слишком сильному психологическому давлению, которое может иметь последствия для их здоровья.