Конгресс принял законопроект о временной поддержке правительства

Палата представителей в четверг одобрила временный законопроект о финансировании федерального правительства до начала марта. Таким образом будет предотвращено частичное закрытие правительства. Законопроект был принят 314 голосами, против проголосовали 108 конгрессменов, включая 106 республиканцев и двоих демократов. Ранее в четверг законопроект был одобрен Сенатом. "За" было подано 77 голосов, "против" — 18, сообщил Reuters.



Сенат, в котором большинство составляют демократы, и Палата представителей, контролируемая республиканцами, сильно отстают в выполнении своих основных обязанностей по финансированию правительства на год. Финансовый год начался 1 октября, напоминает "Голос Америки".



Этот третий временный законопроект о финансировании продлит расходы прошлого финансового года до двух крайних сроков — 1 и 8 марта — для завершения выплат различных правительственных учреждений.



В преддверии голосования представитель Демократической партии Джош Готтхаймер обрисовал последствия возможного закрытия правительственных учреждений. В частности, ухудшилось бы положение ветеранов, которые обращаются за пособиями по инвалидности. Возможно, была бы приостановлена проверка безопасности самолетов, были бы заморожены кредиты Министерства сельского хозяйства, а также другие услуги. При этом, около 1 миллиона военнослужащих временно не получили бы зарплату, обращает внимание "Голос Америки".