Конотоп в результате российской атаки остался без света и воды

Россия в ночь на 11 июня запустила по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М" и 221 беспилотник, из них сбили 195 дронов, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В Сумской области погибли два человека. Под удар вторые сутки подряд попал город Конотоп. "Город без электроэнергии и без водоснабжения. Это из-за утреннего вражеского удара, – написал мэр города Артем Семенихин. – Вода подаётся по графику, поэтому сделайте запасы".

Кроме того, по его словам, повреждена сеть газоснабжения и объект гражданской инфраструктуры. Погибла уборщица, ещё один человек получил ожоги. Впоследствии в "Украинских железных дорогах" сообщили, что удар был нанесён по железнодорожному депо.

В Зноб-Новгородской общине поврежден частный дом, погибла женщина, сообщил глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров. По его данным, на следующей неделе ей должно было исполниться 68 лет. В доме также находились двое маленьких внуков погибшей, они доставлены в больницу для обследования.

Глава Днепропетровской областной администрации Александр Ганжа сообщил, что в Павлограде повреждены многоэтажный дом и здание спасательной службы, пострадали 12 человек.

В Синельниковской общине разрушены два частных дома и магазин, повреждены несколько домов, ферма, хозяйственные постройки и автомобили. Один человек погиб, еще трое пострадали. В Криворожском районе ранен один человек.