Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Константинопольский патриарх восстановил в сане протодиакона Кураева

Andrey Kuraev
Andrey Kuraev

Бывший протодиакон РПЦ Андрей Кураев, лишённый сана епархиальным судом в Москве в 2020 году, восстановлен решением константинопольского патриарха Варфоломея и принят в служение в Константинопольскую православную церковь. Патриаршью грамоту Кураев опубликовал у себя в Фейсбуке.

"Мы приняли ваше обращение и, тщательно рассмотрев дело и вопросы, касающиеся вас, определили, что канонические наказания, наложенные на вас вашей духовной властью, никоим образом не вытекают из церковных критериев", — говорится в грамоте. Константинопольская церковь считает, что у её предстоятеля есть право рассматривать апелляции на решения других православных церквей и патриархов.

Кураев был одним из самых известных миссионеров Русской православной церкви. Он перешёл в оппозицию предстоятелю РПЦ патриарху Кириллу, избрание которого активно поддерживал. Епархиальный суд обвинил его в "систематической и многолетней клеветнической деятельности".

  • Кураев сейчас живёт в Праге. Приходы Константинопольской церкви есть не только в Стамбуле, но и в других городах мира.
  • РПЦ в одностороннем порядке разорвала общение с Константинопольской церковью в 2018 году после предоставления патриархом Варфоломеем независимости Православной церкви Украины, которую РПЦ считает канонической территорией Украинской православной церкви. Это может означать и непризнание апелляций, принятых Варфоломеем.

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".
Массовая эвакуация в Оренбурге
Embed
Массовая эвакуация в Оренбурге

No media source currently available

0:00 0:19:52 0:00

Массовая эвакуация в Оренбурге

Паводок в Сибири

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG