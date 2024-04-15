Бывший протодиакон РПЦ Андрей Кураев, лишённый сана епархиальным судом в Москве в 2020 году, восстановлен решением константинопольского патриарха Варфоломея и принят в служение в Константинопольскую православную церковь. Патриаршью грамоту Кураев опубликовал у себя в Фейсбуке.

"Мы приняли ваше обращение и, тщательно рассмотрев дело и вопросы, касающиеся вас, определили, что канонические наказания, наложенные на вас вашей духовной властью, никоим образом не вытекают из церковных критериев", — говорится в грамоте. Константинопольская церковь считает, что у её предстоятеля есть право рассматривать апелляции на решения других православных церквей и патриархов.

Кураев был одним из самых известных миссионеров Русской православной церкви. Он перешёл в оппозицию предстоятелю РПЦ патриарху Кириллу, избрание которого активно поддерживал. Епархиальный суд обвинил его в "систематической и многолетней клеветнической деятельности".