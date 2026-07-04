Конституционный суд Армении утвердил результаты выборов в парламент

Конституционный суд Армении оставил в силе результаты парламентских выборов, состоявшихся 7 июня, и решение Центральной избирательной комиссии, утвердившей их 14 июня. Об этом сообщил председатель суда Арман Диланян.

Конституционный суд начал рассматривать объединённое производство по заявлениям семи политических сил 26 июня. Среди заявителей были оппозиционный блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, блок "Армения" бывшего президента Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.

Партия Царукяна оспаривала решение Центризбиркома не проводить повторное голосование на трёх участках, где результаты были аннулированы. По итогам выборов ей не хватило менее 200 голосов для преодоления четырёхпроцентного барьера, необходимого для прохождения в парламент.

По официальным итогам выборов правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" получила почти 50% голосов и сохранила возможность самостоятельно сформировать правительство. Второе место заняла партия "Сильная Армения" с 23,%, третье – блок "Армения", набравший около 10%.

Шесть оппозиционных партий, включая "Армению" и "Сильную Армению", отказались признать результаты выборов. Они заявили о политическом давлении на оппозицию, нарушениях при подсчёте голосов и использовании административного ресурса. Власти Армении эти обвинения отвергли.

После выборов российские власти на фоне сближения Армении с Евросоюзом также выступили с критикой их проведения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что избирательная кампания проходила с нарушением демократических процедур.