"Конституция не виновата". 30 лет Основному закону России

Конституция, принятая 12 декабря 1993 года, – единственная в истории России отдает приоритет не государству, а человеку, его правам и свободам. Как и почему она появилась, насколько актуален текст современной Конституции России и как власти ее исполняют.
Первый эпизод из цикла подкастов, посвящённого 30-летию Конституции РФ
Гости подкаста:
Станислав Андрейчук, сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос"
Илья Шаблинский, доктор юридических наук, профессор Свободного университета
В подкасте также использованы архивы Радио Свобода
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