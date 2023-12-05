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"Конституция не виновата". 30 лет Основному закону России

"Конституция не виновата". 30 лет Основному закону России
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"Конституция не виновата". 30 лет Основному закону России

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Конституция, принятая 12 декабря 1993 года, – единственная в истории России отдает приоритет не государству, а человеку, его правам и свободам. Как и почему она появилась, насколько актуален текст современной Конституции России и как власти ее исполняют

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Конституция, принятая 12 декабря 1993 года, – единственная в истории России отдает приоритет не государству, а человеку, его правам и свободам. Как и почему она появилась, насколько актуален текст современной Конституции России и как власти ее исполняют.

Первый эпизод из цикла подкастов, посвящённого 30-летию Конституции РФ

Гости подкаста:

Станислав Андрейчук, сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос"

Илья Шаблинский, доктор юридических наук, профессор Свободного университета

В подкасте также использованы архивы Радио Свобода

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