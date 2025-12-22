Ссылки для упрощенного доступа

"Конструктивный". Очередной раунд переговоров по Украине в Майами

Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф
Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф

Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Понедельник, 22 декабря

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским"
Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским"
В Москве убит начальник управления оперативной подготовки Генштаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров

Очередной раунд переговоров по Украине в Майами участники называют «конструктивным», но прорыва достигнуто не было

ВСУ поразили танкер «теневого флота» России в Средиземном море

Каково реальное положение на фронте в Украине и может ли Путин выполнить обещание восстановить водоснабжение Донбасса – мнение эксперта Украинского института будущего Ивана Ступака

«Важные истории»: Единый реестр воинского учета создавался для проведения всеобщей мобилизации в России

Армения начала импортировать бензин из Азербайджана

Инженер Европейского космического агентства (ЕКА ) Михаэла Бентхаус стала первым побывавшим в космосе человеком, парализованным ниже пояса

100 лет со дня рождения Ольги Аросевой

