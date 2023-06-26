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Консульства Латвии прекратили принимать заявления на визы от россиян

Консульства Латвии за рубежом прекратили прием всех видов визовых заявлений от граждан России с 26 июня. Причиной названо "непредсказуемое развитие внутриполитических событий в России".

"Визовые заявления, принятые в представительствах, и обработка которых была начата до 25 июня, будут рассматриваться до конца", – говорится в заявлении МИД Латвии.

В субботу после начала "марша справедливости" наемников ЧВК "Вагнер" глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич написал в твиттере, что Латвия не будет выдавать россиянам все типы виз, в том числе гуманитарные. После этого пресс-секретарь МИД Диана Эглите пояснила порталу Delfi, что Ринкевич имел в виду только тех, кто захочет получить визу в контексте вооруженного похода Пригожина.

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ЧВК "Вагнер" идёт на Москву
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ЧВК "Вагнер" идёт на Москву

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ЧВК "Вагнер" идёт на Москву

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