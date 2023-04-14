Контрактник получил 10 лет колонии по делу об убийстве сотрудника Росгвардии

Гарнизонный военный суд в аннексированном Крыму приговорил контрактника Алексея Усенко к десяти годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Росгвардии на войне в Украине. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Усенко признали виновным по статьям об умышленном убийстве и угрозе убийством.

По версии следствия, Усенко убил сотрудника Росгвардии, приняв его за украинского диверсанта.

В 2022 году находясь в зоне проведения "специальной военной операции" (так российские власти называют войну в Украине) Усенко остановил автомобиль, в котором ехали двое сотрудников Росгвардии. Угрожая оружием, он потребовал выйти из машины.

Водитель автомобиля, согласно его показаниям, представился и показал свои документы. После этого Усенко выстрелил во второго военного, смертельно ранив его в живот. Далее он взял на прицел водителя и приказал ему лечь на землю, угрожая убить и его. На выстрел сбежались сослуживцы Усенко, они убедили его опустить автомат. По их словам, он находился в состоянии опьянения и вел себя агрессивно.

В ходе следствия Усенко отрицал вину, утверждая, что огонь могли открыть диверсанты или другие российские военные. По его словам, о том, что стрелял именно он, было установлено только со слов водителя, однако тот в темноте мог ошибиться.

По данным "Коммерсанта", пулю так и не нашли, на руках Усенко следов пороха не оказалось, а степень алкогольного опьянения и вовсе не была установлена экспертизой.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону отклонил жалобу защиты на приговор. Адвокаты Усенко намерены обжаловать решение в Кассационном военном суде в Новосибирске.