Контрактник получил 13 лет за дезертирство и оставление части

Контрактника на Сахалине приговорили к 13 годам лишения свободы за дезертирство и самовольное оставление части. Об этом сообщила пресс-служба Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.

Издание SOTA обратило внимание на то, что имя осужденного совпадает с данными контрактника Максима Кочеткова – одного из отказников, которых военные удерживали под обстрелами в заброшенной луганской колонии в 2022 году. По данным суда, в этот день был вынесен только один приговор по статье о дезертирстве, подсудимого зовут Максим Александрович Кочетков.

Кочетков – уроженец села Тымовское на Сахалине. В этом же селе, по данным суда, с 10 мая по 9 июня скрывался подсудимый. В сообщении суда отмечается, что ранее Кочетков был условно осужден за самовольное оставление части в феврале. В результате суд сложил приговор по статье о дезертирстве – девять лет – со старым условным сроком и назначил Кочеткову 13 лет в колонии строгого режима.

Ранее мать Максима Кочеткова Анастасия рассказала Сибирь.Реалии, что часть военных, отказавшихся воевать и содержавшихся в заключении, силой вернули на передовую. "Всего в той колонии 75 человек было. Сейчас уже в разы меньше – кто говорит 15, кто 17".