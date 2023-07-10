Контрактника из Мурманской области осудили на два года

Суд в Мурманской области приговорил к двум годами колонии-поселения военнослужащего по контракту Александра Н. за отказ участвовать в боевых действиях. Об этом сообщает правозащитный проект "Военные адвокаты".

Военнослужащий заключил контракт с Минобороны в 2021 году и служил в Мурманской области. Он был командиром противотанкового взвода.

Следствие считает, что в феврале и мае 2023 года осуждённый дважды отказался выполнить приказ и отправиться в зону боевых действий. В отношении него возбудили уголовное дело о неисполнении приказа во время мобилизации.

По словам офицера, в августе 2022 года его досрочно уволили со службы из-за отказа участвовать в военных действиях, но через некоторое время после объявления мобилизации Минобороны отменило приказ как нереализованный, и он продолжил службу. Военнослужащий признал вину, а отказ воевать объяснил тем, что здоровье его близких ухудшилось.

В июле этот же суд приговорил к двум годам колонии-поселения еще одного офицера по той же статье.