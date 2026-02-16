Контратаки ВСУ в Запорожской области. Что известно

Украинские силы, судя по поступающим сообщениям, провели контратаки в Запорожской области: на востоке у Гуляйполя, опорного пункта обороны ВСУ в этой части фронта, и на западе, к югу от Запорожья. Оба эти направления - зона активного наступления российских войск в последние месяцы.

Боевые действия к югу от Запорожья. Подробности

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил накануне, что продвижение российских войск с юга в направлении Запорожья в районе города Степногорск замедлилось "и почти полностью "обнулились", а украинские силы провели серию контратак, не только "резко замедлив общее наступление противника, но и заставив российское командование отвести свои передовые подразделения назад".

Сегодня российский провоенный блогер Рыбарь заявил, что обстановка на этом направлении "резко осложнилась", украинские силы пытаются "срезать вклинение к Запорожью на берегу бывшего Каховского водохранилища", "перешли в наступление на участке шириной около 20 километров".

Контратаки у Гуляйполя. Подробности

Машовец заявил также о контратаках украинских сил к северу от Гуляйполя - в районе населенных пунктов Терноватое и Доброполье.

"За прошедшую неделю ВСУ смогли на Гуляйпольском и Запорожском направлениях, если не полностью остановить российское наступление, то фактически свести его к тактическому минимуму, и то – только на отдельных относительно узких участках. Более того, в результате этих контратак, на определенных участках ВСУ смогли отбросить передовые подразделения противника, в некоторых случаях на 9-9,5 км", приводят слова Машовца Донбасс.Реалии, проект Украинской службы Радио Свобода, и отмечают, что генеральный штаб ВСУ не комментировал эти действия на юге Украины.

Общая картина

Американский "Институт изучения войны" предполагает, что украинские контратаки, вероятно, используют недавнюю блокировку доступа российских войск к Starlink, которая, по утверждению российских военных блогеров, вызывает проблемы со связью и управлением на поле боя. "Тактические украинские контратаки..., вероятно, еще больше затруднили способность российских войск подготовиться к летнему наступлению" в Запорожской области.