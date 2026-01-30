Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Время Свободы

Концепция "малой ПВО". ВСУ борются с российскими БПЛА новых типов

Стоящая на вооружении ВСУ мобильная система ПВО ЗУ-23
Стоящая на вооружении ВСУ мобильная система ПВО ЗУ-23

Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Пятница, 30 января

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским"
Embed
Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским"
by Радио Свобода

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00
Скачать медиафайл

Действует ли и сколько может продлиться «энергетическое перемирие» между Россией и Украиной, о котором Дональд Трамп попросил Владимира Путина

Министерство обороны Украины разрабатывает концепцию «малой ПВО» в ответ на применение Россией новых боевых беспилотников

Дело Григория Еремеева, заявившего в Самарской думе, что «СВО» провалилась, передано в суд

В метро Петербурга на входах на станции требуют показывать экраны мобильных телефонов

Россия возглавила рейтинг стран по цензуре и отключению Интернета

Казахстан может существенно ограничить ввоз автомобилей из России и Беларуси

Дональд Трамп подписал указ о чрезвычайном положении в связи с «угрозой национальной безопасности со стороны Кубы»

Книга недели: Максим Муссель «Призраки на петербургском льду: Жизнь и легенда Всеволода Князева

Материалы по теме

XS
SM
MD
LG