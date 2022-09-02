Концерн Shell официально вышел из проекта "Сахалин-2"

Нефтегазовый концерн Shell уведомил российские власти о выходе их проекта "Сахалин-2" после перерегистрации компании-оператора в России, сообщает "Коммерсант".

Shell стал единственным участником "Сахалин-2", кто покидает проект после национализации активов компании "Сахалин Энерджи" и передачи прав оператора проекта ООО "Сахалинская энергия". Англо-голландскому нефтегазовому гиганту принадлежало 27,5% в "Сахалин-2". Другие участники проекта сохранили свои доли: "Газпром" (50% плюс одна акция), а также японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

Доля Shell должна быть продана российским правительством в течение четырех месяцев после независимой оценки. В компании оценили собственную долю в 1,6 млрд рублей, а также заявили, что Shell "оставляет за собой все свои законные права" как акционера Sakhalin Energy. По мнению экспертов, это может означать, что компания может подать судебный иск для возврата стоимости своей доли, где ответчиками могут выступить Российская Федерация, "Газпром" или ООО "Сахалинская энергия". Из-за потери контракта с Sakhalin Energy концерн Shell может утратить 1 млн тонн сжиженного природного газа в год.