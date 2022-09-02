Концерн Shell официально вышел из проекта "Сахалин-2"

Нефтегазовый концерн Shell уведомил российские власти о выходе их проекта "Сахалин-2" после перерегистрации компании-оператора в России, сообщает "Коммерсант".
Shell стал единственным участником "Сахалин-2", кто покидает проект после национализации активов компании "Сахалин Энерджи" и передачи прав оператора проекта ООО "Сахалинская энергия". Англо-голландскому нефтегазовому гиганту принадлежало 27,5% в "Сахалин-2". Другие участники проекта сохранили свои доли: "Газпром" (50% плюс одна акция), а также японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).
Доля Shell должна быть продана российским правительством в течение четырех месяцев после независимой оценки. В компании оценили собственную долю в 1,6 млрд рублей, а также заявили, что Shell "оставляет за собой все свои законные права" как акционера Sakhalin Energy. По мнению экспертов, это может означать, что компания может подать судебный иск для возврата стоимости своей доли, где ответчиками могут выступить Российская Федерация, "Газпром" или ООО "Сахалинская энергия". Из-за потери контракта с Sakhalin Energy концерн Shell может утратить 1 млн тонн сжиженного природного газа в год.
- В конце июля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче государству активов совместного предприятия "Сахалин Энерджи" – оператора крупного международного проекта "Сахалин-2". В документе говорится, что решение принято в связи "с недружественными и противоречащими международному праву" действиями США и примкнувших к ним государств и организаций, направленных на введение санкций против России. Новый оператор – ООО "Сахалинская энергия" зарегистрирована в Южно-Сахалинске.
- Добыча нефти в рамках другого проекта "Сахалин-1" остановлена с 15 мая после того, как оператор проекта – американская компания ExxonMobil объявила о поэтапном прекращении добычи с 26 апреля. Компания-оператор объявила о выходе из проекта после российского вторжения в Украину.
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