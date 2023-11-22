Концерт Дианы Арбениной в Томске отменили из-за "десятков жалоб"

Организаторы отменили концерт лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной в Томске, который должен был состояться 23 ноября. В октябре она спела с женой участника войны в Украине, хотя в 2022 году выступала против российского вторжения.

Арбенина сообщила в своем телеграм-канале, что руководство площадки расторгло договор в одностороннем порядке без объяснения причин. Она извинилась перед аудиторией за "обманутые надежды". "Томск всегда был и остается продвинутым городом с чудесной молодой аудиторией", – написала артистка.

Решение об отмене приняло руководство областного Дворца спорта в Томске. "Когда о концерте стало известно, к нам и во Дворец стали поступать обращения от населения с жалобами на, как утверждалось, некорректные высказывания певицы по текущей ситуации. В итоге Дворец спорта принял решение не проводить концерт", – рассказала и.о. начальника департамента по культуре Томской области Елена Шагова "Интерфаксу".

По ее словам, поступило "несколько десятков жалоб".

"Изначально мы отвечали, что певица без проблем выступала в других городах и даже пела песни с супругой участника СВО, но поток обращений не прекращался. Такие письма получал и Дворец спорта", – сказала Шагова.

22 октября Диана Арбенина на концерте в Новосибирске пригласила на сцену жену российского военного, принимавшего участие во вторжении в Украину, и исполнила вместе с ней свою песню "Секунду назад". Позже Арбенина написала в инстаграме, что на концерт в Новосибирске к ней пришли представительницы "Комитета семей воинов Отечества", которые показали ей фотографии своих погибших сыновей.

Позже депутат городского совета Красноярска Вячеслав Дюков обратился к мэрии с требованием отменить концерты певицы Дианы Арбениной 26 ноября. Дюков заявил, что Арбенина не поддержала аннексию Крыма в 2014 году, а также отказывалась выступать перед ранеными российскими военными во время полномасштабного вторжения. В мэрии ответили, что не могут "вмешиваться в творческую деятельность граждан" и "давать оценку их песенному репертуару".