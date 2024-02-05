Концертный тур Кристины Орбакайте по Сибири отменён

Концерты певицы Кристины Орбакайте, намеченные на март 2024 года, отменили в Иркутске и Красноярске. Ранее по требованию провоенных активистов её концерт отменили в Чите.

Концерт 12 марта в иркутском дворце культуры "Труд" и 7 марта в в красноярском "Гранд Молл Сибирь" не состоятся, сообщили "Коммерсанту" в кассах. Причины отмены пока не известны.

Концерты Кристины Орбакайте в Новосибирске и Братске 8 и 10 марта также не состоятся, тур по Сибири полностью отменен, сообщил "ТАСС" организатор концертов Оганнес Тухманян.

Ранее в Улан-Удэ после обращения "Боевого братства" к властям отменили концерт Кристины Орбакайте, запланированный на 13 марта. Республиканские власти не уточнили причины отмены выступления Орбакайте, отметив, что она не признана "иностранным агентом" и ее деятельность "не запрещена".

В январе "Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций" потребовал от губернатора Приамурья отменить концерты Орбакайте в Благовещенске из-за её американского гражданства.

В декабре 2023 года российские таблоиды написали о том, что Орбакайте вернулась из США в Россию и появилась на концерте "Песня года", а также в эфире "Первого канала".