Координатору штаба Навального в Махачкале запросили 7,5 лет колонии

Прокуратура потребовала назначить 7,5 лет лишения свободы активисту, бывшему координатору штаба оппозиционера Алексея Навального в Махачкале Эдуарду Атаеву. Об этом сообщает Кавказ.Реалии со ссылкой на пресс-службу суда.

Атаева обвиняют в хранении оружия, взрывчатых веществ и наркотиков. Он заявляет о том, что сотрудники правоохранительных органов применяли к нему насилие, а также подбросили оружие и наркотики при обыске. Атаев считает, что у его дела политические мотивы и не признает себя виновным.

В конце октября суд приостановил рассмотрение дела активиста, так как прокуратура начала проверку по его заявлению о пытках. Судя по тому, что заседания возобновились, проверка не привела к возбуждению дела.

Атаев неоднократно выходил на одиночные пикеты в Махачкале, требуя пересмотреть результаты выборов в Хасавюртовском районе.

В апреле 2021 года прокуратура приостановила деятельность общественной организации "Штабы Навального" в регионах. 30 апреля стало известно о внесении её в перечень организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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