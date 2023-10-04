Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Корабли ВМФ России отошли на 100 миль от берегов, контролируемых Киевом

Фрегат "Адмирал Эссен" покидает Севастопольскую бухту

Корабли и катера Черноморского флота России фактически не курсируют в направлении территориальных вод Украины, время от времени они появляются у побережья Крыма.

Об этом 4 октября сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, сообщило агентство Укринформ. Превосходство в Черном море российские войска пытаются демонстрировать тактической авиацией.

Главное управление разведки министерства обороны Украины 4 октября публикует видеофрагмент, на котором, как утверждается, происходит высадка десанта на территорию оккупированного Крыма, сообщает "Голос Америки".

В Севастополе, по данным издания "Медуза", судя по снимкам от 2 октября, остаются четыре больших десантных корабля и подводная лодка класса Kilo.

Украина добилась функционального поражения российского Черноморского флота - такой вывод сделал на Варшавском форуме по безопасности младший министр по делам вооружённых сил Великобритании Джеймс Хиппи.

Тем временем, как сообщает агентство Bloomberg, в черноморских портах Одесской области Украины возобновился прием кораблей для загрузки зерном. Порты находятся в Одесской области.

Reuters отметил 4 октября, цитируя брокерскую компанию Spike Brokers, что в сентябре выросли объемы экспорта из Украины автомобильным транспортом больших объемов зерна и растительного масла".

Форум

Как жителей Кубы вербуют на войну
Embed
Как жителей Кубы вербуют на войну

No media source currently available

0:00 0:03:46 0:00

Как жителей Кубы вербуют на войну

И сколько им за это платят

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG