Корабли ВМФ России отошли на 100 миль от берегов, контролируемых Киевом

Корабли и катера Черноморского флота России фактически не курсируют в направлении территориальных вод Украины, время от времени они появляются у побережья Крыма.



Об этом 4 октября сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, сообщило агентство Укринформ. Превосходство в Черном море российские войска пытаются демонстрировать тактической авиацией.



Главное управление разведки министерства обороны Украины 4 октября публикует видеофрагмент, на котором, как утверждается, происходит высадка десанта на территорию оккупированного Крыма, сообщает "Голос Америки".



В Севастополе, по данным издания "Медуза", судя по снимкам от 2 октября, остаются четыре больших десантных корабля и подводная лодка класса Kilo.



Украина добилась функционального поражения российского Черноморского флота - такой вывод сделал на Варшавском форуме по безопасности младший министр по делам вооружённых сил Великобритании Джеймс Хиппи.



Тем временем, как сообщает агентство Bloomberg, в черноморских портах Одесской области Украины возобновился прием кораблей для загрузки зерном. Порты находятся в Одесской области.



Reuters отметил 4 октября, цитируя брокерскую компанию Spike Brokers, что в сентябре выросли объемы экспорта из Украины автомобильным транспортом больших объемов зерна и растительного масла".