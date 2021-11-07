Корабль ВМФ США назван в честь первого политика - открытого гея

В Соединённых Штатах спущен на воду корабль Военно-морского флота, названный в честь Харви Милка - одного из первых в США политиков, открыто заявивших о своей гомосексуальности, и ставшего одним из символов борьбы за права ЛГБТ-сообщества.
Церемония спуска на воду эскадренного танкера-заправщика прошла в Сан-Диего, штат Калифорния. В ней приняли участие племянник Милка, а также министр военно-морского флота в администрации Джо Байдена Карлос дель Торо.
Харви Милк служил 4 года на флоте, в том числе во время войны в Корее. Он был вынужден покинуть службу из-за своей сексуальной ориентации. По словам Дель Торо, его участие в церемонии было важно, чтобы исправить ошибки прошлого и чтобы показать, что сейчас флот открыт для представителей ЛГБТ.
Харви Милк был первым открытым геем, избранным в США на политическую должность. В 1978 году он стал членом Наблюдательного совета Сан-Франциско. В том же году он был убит.
Решение о том, чтобы назвать новые вспомогательные суда ВМФ США именами борцов за гражданские права было принято в 2016 году. Кроме Милка, так будут увековечены, например, имена бывшего председателя Верховного суда Эрла Уоррена, убитого сенатора Роберта Кеннеди, суффражистки Люси Стоун.
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