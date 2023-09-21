Король Карл III: "Мы уверены в том, что Украина добьётся победы"

Британский король Карл III в ходе государственного визита во Францию заявил о "непоколебимой уверенности" в том, что Украина добьётся победы в войне с Россией.

Выступая в четверг в Сенате – верхней палате французского парламента, – король напомнил о событиях Второй мировой войны, когда, по его словам, британцы и французы "бок о бок сражались за освобождение Европы". Сегодня же, по словам короля, они вновь "сталкиваются с неоправданной агрессией на нашем континенте". Карл III выразил солидарность с украинским народом и отметил, что Франция и Великобритания поддерживают его: "Наша решимость и наш союз важны как никогда".

Король посещает Францию с трёхдневным государственным визитом. Выступая в Сенате, он пообещал сделать всё возможное для укрепления союза с Францией. Он предложил создать новую "Антанту" – на этот раз для более эффективной борьбы с изменениями климата. Антантой (от французского "согласие") называли союз двух стран, заключённый в 1904 году.

Карл стал первым британским монархом, выступившим в главном зале заседаний французского сената. Речь была встречена бурными аплодисментами.

Накануне в честь короля был дан банкет в Версальском дворце от имени президента Франции Эммануэля Макрона. Главы государств обменялись подарками – книгами: Макрон подарил королю роман Ромена Гари, а получил специальное издание "Писем об Англии" Вольтера.

Визит короля, взошедшего на престол год назад после смерти Елизаветы II, должен был состояться ещё осенью, однако его отменили из-за массовых протестов против пенсионной реформы во Франции.