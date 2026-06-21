Король Карл III впервые опубликует налоговую декларацию

Британский король Карл III впервые в истории британской монархии опубликует свою налоговую декларацию. Как сообщили в Букингемском дворце, это произойдёт в четверг. Как отмечается, решение об этом принял лично монарх - в целях повышения прозрачности на фоне растущего общественного внимания к финансам британской королевской семьи.

По закону, британские монархи не обязаны публиковать свои личные налоговые декларации. Кроме того, они освобождены от уплаты некоторых налогов, хотя в последнее время добровольно платят часть из них, в частности подоходный налог и налог на доходы от капитала.

Карл, как отмечается, начал публиковать информацию о своих личных налогах ещё будучи наследником престола.

Информация о налогах короля будет опубликована вместе с традиционным ежегодным отчётом о финансовой ситуации королевской семьи.

Источники дохода семьи и лично короля разнообразны, часть их составляет государственный грант, финансирующий расходы на официальные обязанности монарха и его родственников. В нынешнем финансовом году его размер вырос до 132,1 млн фунтов (примерно 175 млн долларов) по сравнению с 86,3 млн фунтов в предыдущем году. При этом ожидается, что в нынешнем году размер гранта будет меньшим.

Кроме того, король получает частные доходы от своих владений, в частности герцогства Ланкастерского. Известно, что в 2024–2025 году размер этого дохода составил 26,8 млн фунтов.

По британскому законодательству монархи не обязаны платить подоходный налог, налог на прирост капитала и налог на наследство. Однако с 1993 года они добровольно платят первые два вида налогов. Налог на наследство после смерти его матери Елизаветы II Карл не платил по соглашению с правительством.

СМИ отмечают, что королевская семья, апеллируя к большей прозрачности в том числе в финансовых делах, пытается преодолеть последствия скандала, связанного со связью младшего брата короля, бывшего принца Эндрю, с ныне покойным, осуждённым в США за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.