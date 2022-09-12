Король Карл III впервые выступил в британском парламенте

Британский король Карл III впервые после смерти королевы Елизаветы II выступил в парламенте. В Вестминстерском дворце собрались депутаты Палаты общин и члены Палаты лордов. Карл III прибыл в парламент вместе с супругой, королевой-консортом Камиллой.

Лорд Макфолл от имени Палаты лордов и спикер Палаты общин Линсдэй Хойл выразили королю глубокие соболезнования от имени парламента в связи с кончиной его матери. Они также заявили, что будут "преданными слугами" нового монарха и в то же время упомянули об обещании Карла поддерживать конституционный порядок и защищать права и свободы граждан.

Король выступил с краткой речью, в которой подтвердил своё обязательство служить народу и назвал парламент "живым инструментом нашей демократии".

Из парламента Карл III отправился в аэропорт, откуда вылетел в Эдинбург. Там он примет участие в траурной процессии и в богослужении в соборе Святого Эгидия. Туда перенесут доставленный в административный центр Шотландии накануне гроб с телом Елизаветы II. У собора уже собрались десятки тысяч людей. В течение суток жители Шотландии смогут проститься с королевой, после чего её гроб перевезут в Лондон. Похороны пройдут 19 сентября.

Елизавета II умерла 8 сентября. Королём стал её 73-летний старший сын Чарльз, по традиции по-русски его, как и двух других английских королей с тем же именем, называют королём Карлом.