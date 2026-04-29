Король Карл III выступил с речью перед Конгрессом США

28 апреля король Великобритании Карл III выступил с речью перед Конгрессом США. Это первое выступление британского монарха перед американскими законодателями с 1991 года.

Карл III начал свою речь с того, что затронул тему "времен великой неопределенности", с которыми сталкиваются как США, так и Великобритания. Он заявил, что, несмотря на неопределенность и конфликты в Европе и на Ближнем Востоке, Великобритания и США всегда будут оставаться верными союзниками в защите демократии.

Король также упомянул критику президентом Дональдом Трампом НАТО. Он отметил, что после теракта 11 сентября 2001 года была впервые применена пятая статья Североатлантического договора, и НАТО мобилизовалось для защиты одного из своих государств-членов.

"Сегодня эта же непоколебимая решимость необходима для защиты Украины и ее мужественного народа – чтобы обеспечить по-настоящему справедливый и прочный мир", – сказал Карл III.

Король также высказался о стрельбе, произошедшей в субботу на ужине для корреспондентов Белого дома, заявив, что подобные акты насилия "никогда не увенчаются успехом".

Позже Карл III встретился с лидерами американских технологических компаний, чтобы обсудить проблемы, с которыми сталкиваются стартапы на ранних стадиях развития. Затем он и королева Камилла приняли участие в государственном ужине в Белом доме.

Во время тоста на ужине Дональд Трамп подчеркнул особые отношения между США и Великобританией, а Карл III в своей речи пошутил по поводу спорного нового проекта Трампа – бального зала в Восточном крыле Белого дома. Король также подарил Трампу корабельный колокол с британской подводной лодки HMS Trump.

Король Карл III прибыл в Вашингтон с четырехдневным государственным визитом, приуроченным к 250-летию независимости США от британского правления. Это первый государственный визит британского монарха в США с 2007 года – тогда страну посетила королева Елизавета II. Карл III стал вторым британским монархом, выступившим перед Конгрессом США.