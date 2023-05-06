Нелегко работать королем! Особенно во время долгой и мучительной церемонии коронации. 74-летнему Карлу Третьему пришлось провести немало времени на ногах, потеть под тяжелыми, жаркими мантиями, то и дело стаскивая одни и натягивая другие. Долго приходилось держать в руках то тяжеленный церемониальный меч, то скипетр и шар. А чего стоит одна водруженная на его голову архиепископом Кентерберийским корона Святого Эдуарда, весящая два килограмма двести граммов. Когда архиепископ с некоторым усилием приладил ее на голове монарха, то тот не удержался: еле заметно поморщился. И видно было, что ношение ее и особенно передвижение с нею даются с изрядным напряжением. Она была изготовлена в 1661 году для Карла II. Сделанная из чистого 22-каратного золота, она буквально бесценна – в ней 444 отдельных драгоценных камня, включая сапфиры, рубины, аметисты и топазы.

Наверно, король думал с облегчением, что носить эту корону он после коронации не будет уже больше никогда, она вернется на свое место в Тауэре. После завершения церемонии в аббатстве – на пути в Букингемский дворец, с балкона которого ему предстояло приветствовать народные массы, он поменял ее на корону Британской империи, тоже украшенную драгоценностями и горностаевой опушкой. Не то, чтобы легкий головной убор, но все же в два с лишним раза легче. И теперь только в ней он будет фигурировать на самых торжественных мероприятиях – например, на открытии парламентских сессий.

Пришлось Карлу III также восседать на обшарпанном невзрачного вида деревянном кресле – сидеть на нем, мягко говоря, не очень удобно. Это трон короля Эдуарда, существующий исключительно для целей коронации уже с XIII века. В 1914 году на него покушались суфражистки, взорвавшие неподалеку бомбу. Взрыв отколол от трона кусок. А в 1950 году шотландские националисты еще раз его повредили, похищая содержащийся в его нижнем отсеке мистический "Скунский камень", который при этом раскололся пополам. По преданиям камень тот когда-то имел обыкновение издавать странный звук, похожий на рык, подтверждая легитимность нового монарха. Про происхождение этого предмета существует несколько замысловатых легенд. Самая удивительная гласит, что это не что иное, как "подушка Якова", на которой этот ветхозаветный персонаж из Книги Бытия, патриарх израэлитов эпохи после Потопа однажды почивал и в пророческом сне видел Лестницу в Небо. Так или иначе, камень попал сначала в Ирландию, а потом в Шотландию, где тамошние властители восседали на нем в самые торжественные моменты. Но вторгшийся в Шотландию английский король Эдуард I похитил камень и приказал приделать его к своему трону. Вот почему для шотландских националистов середины ХХ века он имел такое символическое значение. Но их поймали, и камень снова оказался в Лондоне. И только в 1996 году его вернули наконец в Эдинбургский замок, договорившись с шотландцами, что они будут одалживать его для церемонии коронации.

Камень, увы, не издает больше никаких звуков, и ни Карл III, ни другие присутствовавшие в Вестминстерском аббатстве его и не могли толком рассмотреть, для этого пришлось бы сильно нагнуться. Но эта история – пример характерной для церемонии сногсшибательной, на грани абсурда, экзотики, которую нелегко понять иностранцам. В аббатстве все сверкало и блистало из-за обилия золота, представители духовенства и придворные вышагивали в ярких средневековых мантиях, гвардейцы – в пышных мундирах, пажи несли за монархом и его супругой длиннющие шлейфы и так далее. Картина, будто перенесшаяся в XXI век прямо из древних веков. Сколько фигурировало всяких жезлов, мечей, скипетров. А каковы титулы расфуфыренных герольдов – например, "Румяный Дракон", "Румяный Крест" и "Герольд Опускной решетки". Еще один участник мероприятия – "Король Гербов ордена Подвязки".

Кульминацией всей церемонии, помимо водружения тяжеленной короны на голову Карла, была процедура помазания, проходившая за довольно аляповато оформленными ширмами. Особенно интимный момент, объясняли комментаторы, прямое общение короля с богом. В средневековье это было придумано для того, чтобы затруднить попытки соперников поставить под сомнение легитимность нового монарха, который становился вроде бы "помазанником божиим". И хотя такой опасности заговора против Карла вроде бы не существует, все равно архиепископ, обращаясь к нему, произнес традиционную фразу: "власть твоя исходит от бога". Используемая для помазания коронационная ложка впервые была зафиксирована в 1349 году среди регалий Святого Эдуарда в Вестминстерском аббатстве. Но и тогда она уже считалась антикварной. Были, конечно, внесены и некоторые инновации, призванные показать, что монархия готова эволюционировать. Например, ранее в состав святого масла входили продукты животного происхождения, такие как амбра, которую извлекали из спермы китов, теперь же была разработана веганская и не требующая жестокости версия. Сделано это новое масло в основном из оливок, выращенных в монастыре Марии Магдалины в Иерусалиме, где похоронена бабушка короля принцесса Алиса.

Еще один неожиданный момент: наследник престола, принц Уильям, как полагается, преклонил колена, принес клятву верности королю. Но потом вдруг взял, и как-то неторжественно, по-домашнему, чмокнул отца в щеку…

Некоторых удивил и тот факт, что премьер-министр Риши Сунак, индуист по вероисповеданию, зачитал на церемонии отрывок из послания к Колоссянам, из Нового завета.

А вот мятежный принц Гарри, выглядел, как и можно было ожидать, одиноким, чужим на этом празднике. Пока сидел в третьем ряду в аббатстве, он разговаривал в основном с итальянским аристократом, графом Эдо Мапелли-Моцци и его женой принцессой Беатрис – племянницей короля. А потом сразу после церемонии отправился в аэропорт, улетел в свою Америку, не пообщавшись ни с отцом, ни с братом. Благовидный предлог – день рождения старшего сына Арчи, которому в этот же день исполнилось четыре года. Под этим же предлогом Меган вообще на коронацию не приехала, к огромному, надо думать, облегчению остальных королевичей.

Помимо помпы и зрелищности, в чем смысл великолепно, слаженно организованного обошедшегося налогоплательщикам в круглую сумму спектакля? Многие считают, что коронация юридически необходима, но это совершенно неверно. Никакой закон и никакой вердикт этого вовсе не требуют. Наследник или наследница юридически восходит на трон сразу же после смерти предыдущего монарха, что отмечается торжественным провозглашением. Поэтому Чарльз уже давно стал полноценным королем. Весь смысл двухчасовой церемонии – дать возможность подданным насладиться сказочным зрелищем, напомнить о верности традициям и роли монархии, давно уже не обладающей никакой реальной властью, но своим царствованием утверждающей в сознании общества преемственность и прочность британской демократии, веками помогающей избегать социальных катаклизмов и революций.

Сотни миллионов наблюдали за этой экзотикой по всему миру, десятки тысяч заполнили улицы Лондона, многие ночевали по нескольку дней вдоль маршрута движения королевского кортежа. И, глядя на счастливые лица толпы, очень трудно было не порадоваться за этих людей. Они явно получили то, чего хотели или даже больше. "Волшебный, незабываемый день!" - нечто подобное говорили практически все зрители, с которыми удалось пообщаться журналистам.

Ведущие Би-би-си, видимо, заразились господствующим настроением, и их тон мог иногда показаться излишне восторженным. Один из них так расчувствовался, что в какой-то момент еле сдерживал слезы. Но другой, опытный профи, не без успеха пытался внести в репортажи чуть-чуть добродушного юмора.

А на сайте корпорации появилась статья, называющаяся "Пять советов, как избежать коронации". Авторы рекомендовали тем, кому церемония казалась слащавым анахронизмом, избегать центра Лондона в эти дни, отправиться за город. А самым радикально настроенным даже предлагалось посетить несколько пабов, в которых решили собраться противники монархии, чтобы как следует перемыть косточки членам королевской семьи.

Тем временем рядом с местом главных событий, на Трафальгарской площади сотни активистов движения "Республика", добивающейся отмены монархии, скандировали лозунг "Не мой король" и "Он – обыкновенный человек". А полиция охраняла их от враждебно настроенных прохожих.