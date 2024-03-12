Корсика приблизилась к автономному статусу в составе Франции

На Корсике, через полвека после начала вооружённой борьбы националистов за автономию острова, во вторник с одобрением восприняли предложение Парижа о конституционном изменении статуса одного из 18-ти регионов Франции.

Переговоры в Министерстве внутренних дел в Париже между представителями корсиканской администрации и центральным правительством названы "марафонскими", сообщает телеканал France24. Полгода назад Эммануэль Макрон, посетив Корсику, стал первым президентом республики, который открыто выступил за предоставление корсиканцам "определённой формы автономии".

Законопроект, одобренный утром во вторник на парижских переговорах, предусматривает "признание автономного статуса" Корсики "в составе Французской Республики.

Предложенный в результате переговоров новый статус Корсики, как записано в проекте конституционного закона, "учитывает интересы местных жителей, связанные с островным положением их региона в Средиземном море, с историческими и культурными особенностями".

Обе стороны переговоров согласились, что "законы и подзаконные акты могут быть приняты на острове под надзором высших судебных инстанций Франции. Об этом заявил журналистам глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Посещая остров в прошлом году, президент Франции заявил о возможности закрепления "корсиканской идентичности" в Конституции Республики. Макрон предложил ограниченную форму автономии для Корсики. Какие конкретно полномочия могли бы получить местные власти, Макрон не уточнил, но подчеркнул, что эти изменения не должны позволить региону отделиться от Французской республики:

"Давайте наберемся смелости и сформируем автономию Корсики в рамках Республики. Эта автономия должна быть средством построения будущего вместе, без отрыва от государства. Это не будет ни автономия против государства, ни автономия без государства. Но это будет автономия для Корсики, в рамках Республики".

Корсика вошла в состав Франции в XVIII веке, на острове сохраняется влиятельное движение за независимость.

Сторонники автономии в основном положительно восприняли слова Макрона. В их числе – лидер фракции Национальной партии Корсики Жан-Кристоф Анжелини:

"Я удовлетворен, потому что слышать разговоры о будущем уникального сообщества, включении нашего острова в Конституцию, слышать рассуждения о богатстве языка и земли — это довольно веские причины для интереса и удовлетворения. В то же время время, я насторожен, потому что мы все знаем, что на данном этапе этого недостаточно, чтобы гарантировать политическое решение, и что нам ещё предстоит много работы в ближайшие месяцы".