Российского космонавта Олега Артемьева исключили из экипажа миссии Crew-12 за два с половиной месяца до старта, написал в телеграме аналитик ракетных пусков Георгий Тришкин. На его сообщение обратило внимание издание The Insider.

По данным источников Тришкина, Артемьева сняли из-за возможного нарушения экспортных ограничений ITAR – правил, регулирующих экспорт военных технологий США. Собеседники утверждают, что космонавт якобы фотографировал документацию и материалы SpaceX, а затем "вынес в телефоне" секретную информацию.

"Снятие с полёта за два с половиной месяца до миссии без внятного объяснения причин — это скорее косвенный признак, но показательный. Представить себе ситуацию, в которой опытный космонавт может непреднамеренно допустить такое грубое нарушение, очень трудно", — рассказал Тришкин.

Телеграм-канал "Юра, прости!" также утверждает, что Артемьева, проходивший подготовку на базе SpaceX в Хоторне, был отстранён после того, как "фотографировал на телефон двигатели SpaceX и другие внутренние материалы", а затем вынес данные с территории базы.

2 декабря Роскосмос подтвердил замену Артемьева Андреем Федяевым в составе основного экипажа миссии Crew-12. "Решение принято в связи с переходом Олега Артемьева на другую работу", – утверждает Роскосмос.

Артемьеву 54 года. Он Герой России. Космонавт совершил три полёта, провёл в космосе 560 суток. С 2019 года — депутат Мосгордумы от "Единой России".

Миссия Crew-12, старт которой ожидается в феврале 2026 года, проводится в рамках программы обмена кресел между НАСА и Роскосмосом.