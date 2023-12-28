Космонавты России и США продолжат совместно летать на МКС до 2025

"Роскосмос" и NASA договорились о продлении действия соглашения о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС) до 2025 года включительно. Об этом 28 декабря сообщила "Немецкая волна" со ссылкой на российскую космическую корпорацию.

В июле и декабре компании подписали дополнения к договоренности о полетах интегрированных экипажей на российских и американских кораблях. Исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалёв в ноябре сообщил "Интерфаксу", что дополнительное соглашение с NASA обеспечивает проведение двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.

Решение принято для избежания риска в случае нештатных ситуаций - чтобы станция не осталась без специалистов по одному из сегментов.

В нынешнем году в рамках соглашения между "Роскосмосом" и NASA осуществлены две миссии на МКС. В сентябре к станции полетел "Союз МС-24", в состав которого вместе с Олегом Кононенко и Николаем Чубом, входил астронавт NASA Лорал О'Хара. В августе на корабле Crew Dragon-7 на станцию прибыл космонавт "Роскосмоса" Константин Борисов.