Константиновка и другие. Карта боев за Донецкую область в 2026 году

В конце декабря – начале января, согласно карте украинского проекта DeepState, линия фронта приблизилась с западного, южного и восточного флангов к Константиновке, городу, который является важным логистическим узлом и долгое время выполняет роль укрепрайона сил украинской обороны в центральной части Донецкой области Украины. В южной части города с конца ноября – "серая зона", где фиксируются российские военные.

Генеральный штаб украинских сил ежедневно сообщает о штурмах российской армии на Константиновском направлении, город подвергается ударам артиллерии и авиации, в небе – очень высока концентрация дронов, рассказывает военный журналист "Общественные Новости" Тарас Ибрагимов, недавно проведший несколько дней в городе.

Станет ли битва за Константиновку главной в 2026 году? В чем особенность обороны города? На каком этапе находится битва за Покровск и Мирноград?Об этом Донбасс.Реалии (проект Украинской службы Радио Свобода) побеседовали с израильским военным экспертом Давидом Гендельманом.

Решающее направление

– Продвижение восточнее Константиновки, которое DeepState зафиксировал продвижение армии РФ возле города 4 января, означает, что битва за город станет главной в 2026 году?

– Это вопрос [зависит от того], какой будет продвижение с северного фланга агломерации Славянск – Краматорск – Дружковка – Константиновка. (Это четыре крупных города из "пояса крепостей" на севере Донецкой области, из которых Константиновка – самый южный. – Прим.).

Разница в том, что к Константиновке [российские войска] уже подошли, началась непосредственно инфильтрация малых пехотных групп. На северном фланге, на Лиманском направлении, пока к самому Славянску не подошли, но вопрос о том, какие будут их темпы.

Далеко не факт, что именно Константиновка станет главной точкой приложения [российских] сил.

Последние месяцы на Лиманском направлении у россиян были успехи в продвижении, поэтому, если мы говорим обо всем 2026 году, далеко не факт, что именно Константиновка станет главной точкой приложения [российских] сил. В зависимости от темпов продвижения, возможно, подойдут ближе к Славянску, то есть с севера.

Дальше вопрос – что будет после полного завершения Покровской операции (имеется в виду в случае захвата Россией Покровска и Мирнограда. – Прим.)? Куда отправятся силы, которые там высвободятся? Пойдут ли они на север в обход с запада всей этой агломерации Дружковка – Константиновка?

Пока во всей этой агломерации горячая точка – Константиновка, но далеко не факт, что скоро это не изменится.

– Константиновка может оказаться "крепким орешком" для российской армии? Наверное, тяжело штурмовать город, который лежит на возвышенности Донецкого кряжа, череды высот, проходящих по этому региону – здесь видим Часов Яр, Константиновку. А Славянск – это относительная низменность и, наверное, более легкая цель для российской армии?

– Совсем легких [целей] не бывает. Главное в отношении Славянска – то, что к нему еще не подошли вплотную. Пока что на Лиманском направлении российское продвижение не такое [быстрое]. А значит, Константиновка сейчас самая горячая точка просто потому, что [российские войска] туда уже подошли, и бои идут непосредственно в Константиновке, пусть пока на окраинах. До Славянска еще нужно дойти.

А насчет "крепкого орешка" – мы видели практически со всеми городами, что независимо от того, в низине они или на высотах, [их полный захват] отнимал у российской армии очень много времени. Но понятно, если город на высоте, это создает дополнительные трудности.

– Да, мы видим, что особых продвижений вокруг Константиновки длительное время нет, несмотря на постоянные штурмы. И, как говорят бойцы, российские войска вцепились в Константиновку, потому что это стратегически важный город из-за высоты – это радиогоризонт для дронов. Если российские военные захватят эти высоты, их дроны начнут летать беспрепятственно. Это продемонстрировала, например, оккупация Угледара, где многоэтажки в донецкой степи стали эдакими радиобашнями для использования дронов.

Покровск и Мирноград: ключевое село Гришино

– Покровск и Мирноград: 7-й корпус быстрого реагирования десантно-штурмовых войск показал 5 января, как отражал штурм на подступах к селу Гришино к западу от Покровска. Военные отмечали, что с начала года агрессор наращивает давление в Покровской агломерации из-за невозможности продавить лобовыми атаками оборону украинских войск, пытается действовать обходными путями, в частности обойти агломерацию через Гришино и Родинское, а ночью привлекает технику для штурмов этих двух населенных пунктов. Как это вы видите сейчас битву за Покровско-Мирноградскую агломерацию?

– Если в Мирнограде украинские подразделения есть, то при нынешних условиях, поскольку снабжение все равно ведется преимущественно дронами – сейчас это, в принципе, возможно, в отличие от прошлых войн, когда все поставки шли по земле, и если кого физически окружили, то ему через некоторое время автоматически нужно было сдаваться, – сейчас действительно можно держаться. Но россияне не просто так ведут эти упорные бои за Гришино. Если они смогут захватить Гришино, то таким образом "запечатают" всю сухопутную артерию снабжения Покровска. Но и дальше оставшихся внутри десантников еще некоторое время можно снабжать дронами.

Знаем, что украинское командование, по возможности, будет оттягивать как сам вывод войск, так и сообщение о том, что тот или иной населенный пункт оставлен. Это постоянная стратегия украинской армии с 2022 года.