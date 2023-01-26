Макс, кот породы мейн-кун, родился в Одессе в 2016 году. Два года назад он с семьей переехал в Бучу, пригород Киева, который впоследствии стал символом жестокости российской армии. Макс пережил оккупацию, похищение российскими военными, сбежал от них в Беларуси, был возвращен хозяевам и стал беженцем. Историю Макса Настоящему Времени рассказала его хозяйка Алена Гончарова. Жизнь в оккупации Утром 24 февраля 2022 года, когда российская авиация уже бомбила украинские города, Макс вышел погулять на улицу. Семья жила неподалеку от гостомельского аэропорта, который военные РФ атаковали в первые часы полномасштабного вторжения. Звуки взрывов становились все громче. Алена в обнимку с сыном сидела на кровати, но уезжать не торопилась.

Муж Алены уже тогда про войну знал не понаслышке. Николай – из Донецка. Он помнил 2014 год, когда началась российская агрессия против Украины и боевые действия на Донбассе. "Ранее [до полномасштабного вторжения] мы не общались на тему войны, так как невозможно объяснить это человеку, который не видел, что такое война, – говорит женщина. – Мы читали новости и понимали, что что-то происходит, но даже вообразить не могли то, что началось 24 февраля. Так в первые часы мы и не спешили с выездом из Бучи".

Уехать из Бучи Алену уговорил муж. Решили, что она с ребенком поедет в Житомир. Собирались в суматохе и не смогли найти Макса, который гулял во дворе. Николай планировал проводить жену, а потом вернуться за вещами и Максом. Однако не успел. Российский десант уже высадился в Гостомеле. "Бучу оккупировали, а в нашем доме поселились российские солдаты, – вспоминает Алена. – Они поставили во дворе БТР. Соседи не могли найти и забрать к себе Макса, так как десять дней сами просидели в подвале. Был непрерывный обстрел. Позже их вывезли коридором. Нам рассказывали, что Макса видели в поселке". Похищение и побег 31 марта российская армия в спешке покинула Бучу, оставив после себя братские могилы и разграбленные дома. Кот Макс – исчез. "Я не могу комментировать действия людей, которые в принципе не подлежат категории человека, – говорит Алена. – Не знаю, есть ли у них что-то в голове и сопровождает ли их действия какая-то логика. Буча была в оккупации до конца марта. После освобождения в наш дом зашли саперы. В детской комнате они обнаружили растяжку с гранатой. Приехали родители. По их рассказам, весь дом был разбит".

Алена принялась искать Макса, размещая объявления в соцсетях. А спустя месяц ей позвонили на Viber с незнакомого белорусского номера. Женщина представилась Еленой и сообщила, что кот у нее. Сначала Алена не поверила услышанному, однако звонившая прислала ей фото мейн-куна. Как оказалось, российские военные похитили кота и на БТР увезли в Беларусь. В районе Гомеля Макс сбежал, после чего прибился к местной жительнице. У кота был ошейник с кулоном. На обратной стороне медальона – QR-код с контактами Алены. Благодаря этому ее и удалось найти. Воссоединение с семьей Белорусские волонтеры помогли сделать Максу новый ветпаспорт и чип. Кота на границе передали польским волонтерам, а они в дальнейшем вернули его Алене. На тот момент женщина находилась в Чехии. По словам Алены, состояние кота после оккупации и похищения разительно отличалось от привычного. Он сильно исхудал и плохо ел. Макса облили чем-то клейким, и его пришлось остричь. Но сейчас он полностью восстановился. "Я благодарна всем, кто помог вернуть Макса в семью, – говорит Алена. – Мы до сих пор общаемся с Еленой. Если бы не она, то не знаю, удалось ли бы мне его повидать. Правда, политику мы не обсуждаем во время разговоров. Это принципиальный вопрос".

Сейчас семья живет в испанской Валенсии. "В Валенсии у нас не возникает никаких проблем. Здесь очень уютно, да и климат подходящий. Я сама из Одессы и в этом городе ощущаю себя комфортнее, чем в Чехии, – рассказывает Алена. – Макс сейчас в нормальном состоянии. Ему потребовалось две недели, чтобы адаптироваться к жизни за рубежом. У него отличный аппетит. Он играет, гуляет, шкодит. У нас все хорошо".