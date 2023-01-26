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Украина

Кот Макс из Бучи. Он пережил оккупацию, был похищен российскими военными, сбежал от них в Беларуси – и вернулся к хозяйке

Фото:Алена Гончарова (Courtesy Image)

Макс, кот породы мейн-кун, родился в Одессе в 2016 году. Два года назад он с семьей переехал в Бучу, пригород Киева, который впоследствии стал символом жестокости российской армии. Макс пережил оккупацию, похищение российскими военными, сбежал от них в Беларуси, был возвращен хозяевам и стал беженцем.

Историю Макса Настоящему Времени рассказала его хозяйка Алена Гончарова.

Жизнь в оккупации

Утром 24 февраля 2022 года, когда российская авиация уже бомбила украинские города, Макс вышел погулять на улицу. Семья жила неподалеку от гостомельского аэропорта, который военные РФ атаковали в первые часы полномасштабного вторжения. Звуки взрывов становились все громче. Алена в обнимку с сыном сидела на кровати, но уезжать не торопилась.

Муж Алены уже тогда про войну знал не понаслышке. Николай – из Донецка. Он помнил 2014 год, когда началась российская агрессия против Украины и боевые действия на Донбассе.

"Ранее [до полномасштабного вторжения] мы не общались на тему войны, так как невозможно объяснить это человеку, который не видел, что такое война, – говорит женщина. – Мы читали новости и понимали, что что-то происходит, но даже вообразить не могли то, что началось 24 февраля. Так в первые часы мы и не спешили с выездом из Бучи".

Алена с сыном
Алена с сыном

Уехать из Бучи Алену уговорил муж. Решили, что она с ребенком поедет в Житомир. Собирались в суматохе и не смогли найти Макса, который гулял во дворе. Николай планировал проводить жену, а потом вернуться за вещами и Максом. Однако не успел. Российский десант уже высадился в Гостомеле.

"Бучу оккупировали, а в нашем доме поселились российские солдаты, – вспоминает Алена. – Они поставили во дворе БТР. Соседи не могли найти и забрать к себе Макса, так как десять дней сами просидели в подвале. Был непрерывный обстрел. Позже их вывезли коридором. Нам рассказывали, что Макса видели в поселке".

Похищение и побег

31 марта российская армия в спешке покинула Бучу, оставив после себя братские могилы и разграбленные дома. Кот Макс – исчез.

"Я не могу комментировать действия людей, которые в принципе не подлежат категории человека, – говорит Алена. – Не знаю, есть ли у них что-то в голове и сопровождает ли их действия какая-то логика. Буча была в оккупации до конца марта. После освобождения в наш дом зашли саперы. В детской комнате они обнаружили растяжку с гранатой. Приехали родители. По их рассказам, весь дом был разбит".

Дом Алены после того, как его покинули российские солдаты
Дом Алены после того, как его покинули российские солдаты

Алена принялась искать Макса, размещая объявления в соцсетях. А спустя месяц ей позвонили на Viber с незнакомого белорусского номера. Женщина представилась Еленой и сообщила, что кот у нее. Сначала Алена не поверила услышанному, однако звонившая прислала ей фото мейн-куна.

Как оказалось, российские военные похитили кота и на БТР увезли в Беларусь. В районе Гомеля Макс сбежал, после чего прибился к местной жительнице. У кота был ошейник с кулоном. На обратной стороне медальона – QR-код с контактами Алены. Благодаря этому ее и удалось найти.

Воссоединение с семьей

Белорусские волонтеры помогли сделать Максу новый ветпаспорт и чип. Кота на границе передали польским волонтерам, а они в дальнейшем вернули его Алене. На тот момент женщина находилась в Чехии.

По словам Алены, состояние кота после оккупации и похищения разительно отличалось от привычного. Он сильно исхудал и плохо ел. Макса облили чем-то клейким, и его пришлось остричь. Но сейчас он полностью восстановился.

"Я благодарна всем, кто помог вернуть Макса в семью, – говорит Алена. – Мы до сих пор общаемся с Еленой. Если бы не она, то не знаю, удалось ли бы мне его повидать. Правда, политику мы не обсуждаем во время разговоров. Это принципиальный вопрос".

Сейчас семья живет в испанской Валенсии.

"В Валенсии у нас не возникает никаких проблем. Здесь очень уютно, да и климат подходящий. Я сама из Одессы и в этом городе ощущаю себя комфортнее, чем в Чехии, – рассказывает Алена. – Макс сейчас в нормальном состоянии. Ему потребовалось две недели, чтобы адаптироваться к жизни за рубежом. У него отличный аппетит. Он играет, гуляет, шкодит. У нас все хорошо".

Алена мечтает о скорейшем возвращении в Украину, но говорит, что о возврате в Бучу не может быть и речи: "Планируем вернуться в Одессу или Киев, но не в тот дом. Мы его арендовали под выкуп, но уже аннулировали сделку".

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