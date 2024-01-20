Кота Твикса нашли мёртвым: его выбросила из поезда проводница

Кота Твикса, которого выбросила на мороз проводница поезда, нашли мёртвым. Хозяин Твикса Эдгар Гайфуллин опознал его тело.

Гайфуллин поблагодарил всех, кто помогал в поисках, и пообещал сделать всё, чтобы виновные были наказаны.



Активисты запустили петицию с требованием возбудить уголовное дело против проводницы. Петиция адресована Следственному комитету России. Автор петиции Екатерина Сергеева сообщила в волонтёрском чате, что также написала в СК напрямую, приложив ссылку на петицию. Ей ответили, что полиция исследует обстоятельства произошедшего.



Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов говорил, что должно быть возбуждено дело по уголовной статье о жестоком обращении с животными. Он пообещал обратиться в прокуратуру, если полиция не заведёт дело.

Твикс пропал из переноски в поезде Екатеринбург – Санкт-Петербург на станции в Кирове 11 января. На следующий день хозяин кота обратился к волонтёрам за помощью в поисках. Позднее появилось видео, на котором видно, что Твикса выбросила из поезда проводница. На улице был мороз до -30°C. Проводница пояснила, что опрашивала пассажиров, но хозяином кота никто не представился – поэтому она решила выбросить животное, посчитав его бездомным.

При этом на кота был оформлен специальный билет, животное сопровождал родственник хозяина.

Полиция не стала возбуждать уголовное дело по статье о самоуправстве, заявив, что причиной пропажи кота послужило невнимательное отношение к нему со стороны сопровождающего. Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку о ненадлежащем оказании услуг при перевозке животных.

РЖД выразила сожаления и извинилась перед хозяином Твикса и провела служебное расследование. Теперь проводникам будет запрещено высаживать животных из поезда. Вместо этого обнаруженных животных нужно будет передать работникам станций и вызвать представителей зоозащитных организаций.