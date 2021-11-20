Ковид, Европа и Лукашенко против рейтинга Путина | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Ковид хоронит рейтинги Путина, россияне не доверяют властям и не хотят прививаться. Кремль намерен перезапустить кампанию массовой вакцинации населения и спасти репутацию президента России

• Гибридная война Минска и Москвы против Запада на паузе. Нелегальные мигранты покидают белорусско-польскую границу. Лукашенко предложил ЕС принять 2 тысячи беженцев. Германия против

• Нобелевские лауреаты Михаил Горбачев и Дмитрий Муратов призвали власти России отозвать иск о ликвидации "Мемориала". Чем закончится битва Генпрокуратуры и старейшей правозащитной организации в Верховном суде?



Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политиком Геннадием Гудковым, историком Андреем Зубовым и адвокатом Калоем Ахильговым.