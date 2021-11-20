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Ковид, Европа и Лукашенко против рейтинга Путина | Грани времени с Мумином Шакировым

Ковид, Европа и Лукашенко против рейтинга Путина | Грани времени с Мумином Шакировым
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Ковид, Европа и Лукашенко против рейтинга Путина | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Ковид хоронит рейтинг Путина. Кремль намерен перезапустить кампанию вакцинации и спасти репутацию президента России • Гибридная война Минска и Москвы против Запада на паузе. Лукашенко предложил ЕС принять 2 тысячи беженцев. Германия против • Чем закончится битва Генпрокуратуры и Мемориала?

• Ковид хоронит рейтинги Путина, россияне не доверяют властям и не хотят прививаться. Кремль намерен перезапустить кампанию массовой вакцинации населения и спасти репутацию президента России
• Гибридная война Минска и Москвы против Запада на паузе. Нелегальные мигранты покидают белорусско-польскую границу. Лукашенко предложил ЕС принять 2 тысячи беженцев. Германия против
• Нобелевские лауреаты Михаил Горбачев и Дмитрий Муратов призвали власти России отозвать иск о ликвидации "Мемориала". Чем закончится битва Генпрокуратуры и старейшей правозащитной организации в Верховном суде?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политиком Геннадием Гудковым, историком Андреем Зубовым и адвокатом Калоем Ахильговым.
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