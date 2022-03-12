Ковровые бомбардировки мозга. Заметки о военном телеэфире

1. Вовсе не запретили слово «война» в Российской Федерации в применении к ее (РФ) агрессии. Произносите его сколько влезет. Например В. Третьяков в эфире В. Соловьева отлично произносит. "Ну, это официальные лица не могут называть все это войной. Но по сути это военные действия. Война".

Федеральный эфир. Война. Пожалуйста. Ради бога. Важно не слово, важен знак. Потому что дальше тот же Третьяков говорит, что раз война, это каждый должен определиться. Ты за своих или за чужих, за красных или за белых. «А то у нас тут было полно изданий, по сути бандеровских, - вздыхает этот вроде как декан какой-то там журналистики, - но их слава богу позакрывали. Ну одна газета еще выходит, чисто бандеровская», - печально стучит этот милый человек.

То есть знак. Война – можно. Война, в которой вы со своим главнокомандующим. Это супер-можно. А если вы говорите, что какого фига развязали эту войну - это нельзя. Это вы занимаетесь дискредитацией спецоперации.

2. Что в России теперь совсем невозможно – так это телекритика. У моего коллеги, который был занят медиаобзорами, больше не выходит ни одной колонки. Потому что в колонке он не просто же пересказывает содержание федеральных эфиров. Он проявляет свое к ним отношение. А какое у нормального человека может быть отношение, кроме глубочайшего отвращения? Ну вот он это отношение выражает, конечно, в интеллигентной цензурной форме, но его колонки больше не ставят, причем именно по цензурным соображениям. Потому что, когда война, ты должен поддерживать не только войну, но и военную пропаганду войны. Не поддерживаешь – значит враг, «бандеровец», выражаясь по-третьяковски. Бандеровским текстам в небандеровских российских изданиях не место.

военной пропагандисткой промывочной забито все телепространство

3. Ну и надо сказать, что сами телекритики – они всего лишь люди. «Как вы можете такое смотреть?» Им говорили все эти восемь лет после «Евромайдана». Но они профессионально смотрели. Плевались, но смотрели. Анализировали. Оценивали. Теперь они в голос говорят, что больше это смотреть даже им невозможно, даже по работе. То есть даже хорошо, что такой работы больше нет. Меня вот сейчас попросили посмотреть по работе. И я подтверждаю. Это гораздо хуже и страшнее 14-го года, все, что творится сейчас в телевизионном эфире. Кстати, даже тогда, в разгар антиукраинской истерии, из сетки не снимали развлекательные передачи, сериалы и пр. Сейчас военной пропагандисткой промывочной забито все телепространство. Один щелчок пульта и: «... в Мариуполе, по мере того как кольцо вокруг неонацистов сжимается, они все больше используют местных жителей как живой щит». «... батальоны неонацистов грабят и режут местных жителей». «...нацисты уничтожают колонны беженцев, остальных запирают в городе». «... российские военнослужащие спасают детей и оперируют раненых. Кроме них, жителям рассчитывать больше не на кого. И поэтому неонацисты организуют целенаправленные нападения на российских военных медиков, оказывающих такую помощь».

"Распятые мальчики" теперь полетели стаями

Нечто похожее мы уже слышали в 2014-м, сейчас все это звучит ярче и выпуклее. Нацисты превратились в «неонацистов». Наверное потому что годы прошли. Это чтобы их осовременить. Путина нужно научить быстро выговаривать слово «денеонацификация». "Распятые мальчики" теперь полетели буквально стаями. «Выявлено два вида диких птиц, курсирующих между Украиной и Россией, которые переносят и распространяют патогенные организмы». Этих птиц заражают в биологических лабораториях Украины, находящихся под патронатом США, потом запускают в полет, и они всю эту заразу сбрасывают над территорией России. И потом возвращаются за новой дозой. Вот этими птицами тоже забит федеральный эфир. То есть они будут следующими после истребления бандеровцев. Охота на птиц в России – это будет такой охотой на ведьм. Не исключен выход людей на улицы с дробовиками и под плакатами: "Они не пройдут!" В значении "не пролетят".

4. И хотя мало чьи даже профессиональные нервы могут выдержать эти пляски на украинский крови, тем не менее, вся эта ересь отлично работает на тех, кто все эти годы сидит на игле федерального телевидения. Дома и за границей. "Ой! - говорят эти люди. А мы уже и бдительность потеряли. А они вот чем там восемь лет занимались. Геноцидом!" Федеральный зритель, у него же как бы притупилось восприятие происходящего на Украине. Ну булькают ему и булькают из года в год в бесконечных ток-шоу, какой гад Зеленский. Рутинный такой вражина. То-сё. Русский язык зажимает. С Минском тянет. На рояле чем попало играл. А тут опять экшн, экшн! Трупы, резня, подвалы, в которых оказывается все восемь лет под украинскими бомбами сидели дэнээр-лэнээровские жители. Это же сейчас главный мотивирующий столп агрессии. Украинские фашисты восемь лет убивали людей. Сколько можно такое терпеть? Мы должны остановить их. Мы пойдем убивать фашистов. Мирные жители Украины, говорите, в подвалах сидят? Что делать. Донбасские 8 лет сидели. Такова она, цена возмездия. Впору на демонстрации выходить против российской пропаганды, которая заснула лет эдак на шесть после Минска-2, оставив людей Донецка и Луганска на съедение националистам, которые как теперь выясняется, продолжали их там планомерно уничтожать, каким-то образом проникая на территории, находящиеся под контролем всякого рода захарченок и их друзей из РФ.

жители РФ верят, что "неонацисты" вырезают людей в Мариуполе, лишь бы те никуда не дергались из города

5. Впрочем, существует человек, который на голубом глазу, на официальной пресс-конференции в Стамбуле, заявляет, что вовсе и не спала пропаганда! «Они все восемь лет атаковали, обстреливали школы и детские сады. И наши журналисты показывали это 24/7. Слава им», - нахваливает героическую бдительность федерального телевидения министр Лавров. И вот тут все ж таки стоит обратиться к архивам федеральных каналов. Человеческая память, к сожалению, слишком коротка. Им говорят, что 8 лет освещали украинские бомбежки, им и кажется, что если про эти бомбежки говорят последние полтора месяца, то значит они продолжались все 8 лет. Хотя на самом деле бомбежки, подвалы и гибель людей – это было начало войны. Это надо обязательно понимать, что реакция украинской власти на попытку оторвать от страны Донбасс была абсолютно синонимичной реакции РФ на попытку оторвать от России Чечню. Абсолютно. Ни одно государство мира не отдаст «просто так» кусок своей территории людям, которые решили объявить, что «мы тут власть». Такие объявления всегда чреваты кровью. История, конечно, не забудет, какая массированная идеологическая подготовка предшествовала этим объявлениям. Как запугали, затравили людей, живущих в Донбассе, вот этой темой «придут бандеровцы и всех вырежут». И как до этого точно так же запугали Крым. Очень круто сработали. Как-то поверили им, что вот 20 лет жили, никто не резал, а через 20 лет придут и обязательно вырежут. Поверили. Точно так же, как и сейчас жители РФ верят, что "неонацисты" вырезают людей в Мариуполе, лишь бы те никуда не дергались из города. Лучше мертвый житель, чем эвакуированный. Верят-верят. Дома и за границей. За восемь лет сотни исследований уже проведено природы этой веры, тысячи слов сказаны, повторяться не буду. Верят, а потом забывают. Забыли, с чего и как начинался конфликт. Забыли, что был Минск-2, были соглашения, которые оказались невыполнимыми для Украины с политической точки зрения, но вполне выполнялись с военной. Забыли, что жители так называемых республик отлично ездили на территорию Украины за своими пенсиями, пользовались безвизом, право на который дают им украинские паспорта, от которых они разумеется не отказались, заодно получив российские. Они, конечно, жили тяжело, как тяжело живут любые отделившиеся и непризнанные. Но они работали, учились и ходили на праздничные демонстрации, которые любили показывать федеральные каналы. И эти пять относительно бескровных лет мгновенно улетучились из телезрительской памяти. Пишу «относительно», потому что да, по линиям разграничения оставалось оружие, оставались враждующие стороны, и перестрелки между ними были, но ни о каком «сидении в подвалах» или о массовой гибели мирных жителей, ни о каком «геноциде» речи все эти годы не шло. Да и вообще никакой особой информации о том, как они там живут, до России не доходило. Это министр Лавров рассказывает очередную сказку про «24/7 освещения» все восемь лет. Нет. В режиме 24/7 все эти бомбежки, подвалы, геноцид и особенно карты «украинского наступления на республики» появились за пару-тройку недель до российского вторжения в Украину. А до этого – каждый же может влезть в архив тех же "Вестей". Ну там да, в 2017-м был осуществлён персональный «геноцид» в применении к Гиве и Мотороле. Еще была новость, что Захар Прилепин собрал батальон, а Никита Джигурда получил гражданство ДНР, которого его потом коварно лишил А. Захарченко. В 2019-м о ДНР снова громко заговорили из-за убийства уже самого Захарченко. В 2020-м никакого интереса к «республикам» телевидение не проявляло, жизнь там, видимо, шла своим чередом, когда «мы по ряду предприятий видим рост в плане экспорта, в плане увеличения объёма производств», - как отчитывался в федеральном эфире новый глава ДНР Пушилин. Ни о каком «геноциде» он не отчитывался. Ни он, ни репортеры, которые там «работали 24/7». Кстати, на днях один из депутатов Европарламента специально проверил, а не подавала ли за эти годы Россия в ПАСЕ заявку по поводу геноцида на этих территориях? Не нашел. Не подавала.

Нечто новое принес разве что 2021-й год, когда Пушилин взялся методично делать объявления, что украинская армия вот-вот нападет. Цитирую по сайту «Вестей» телекомпании ВГТРК:

6 марта, 2021:

«Руководство Донецкой Народной Республики уверено, что Украина готовится возобновить боевые действия в Донбассе. Как заявил в субботу глава республики Денис Пушилин, разведка ДНР докладывает об украинских диверсионных группах, которые стягивают к линии соприкосновения».

5 апреля, 2021 года:

«У Украины все готово для полномасштабной атаки на Донбасс. Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«21 октября, 2021 года

«Провокационные действия ВСУ, которые переходят "красные линии", свидетельствуют, что Киев стремится развязать полномасштабные боевые действия в Донбассе. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. - «То есть нас всевозможно подталкивают, и, понятное дело, что терпение у наших подразделений не безгранично", – сказал глава ДНР.

Ну вот так за год и не дождавшись вторжения, попросили поддержки у РФ и вместе с ней вторглись сами. Или скорее РФ попросила у ДНР с ЛНР попросить, чтоб они попросили поддержки. В сумме свое вторжение в Украину Путин замотивировал «геноцидом» и «угрозой украинского вторжения», опять же понадеявшись на короткую память публики, которой если сегодня сказать, что вчера был геноцид, она и не вспомнит, что вчера его не было. А второй аргумент, про «угрозу украинского вторжения», это уже и Лукашенко подхватил как стишок. Они готовились на нас напасть. Что нам оставалось?! Ну и опять поверят. Потому что что еще остается.

У них ничего не было, кроме гордости за страну, которую им впаривал их телевизор

В сегодняшней России эту войну, которая экономически отбросила страну на много лет назад, а политически и цивилизационно ввергла в изоляцию, эту войну поддерживают строго и исключительно жертвы тяжелейших бомбардировок мозга. В этой группе поддержки есть небольшой процент циников, которым надо поддерживать «по работе», а то уволят, и есть большинство, для кого эта новая война прямо даже бальзам. Люди в Европе даже представить не могут, несколько им нечего терять. Они вообще ничего не теряют. У них ничего не было, кроме гордости за страну, которую им впаривал их телевизор. Горячей воды нет, газ проведут неизвестно когда, за границу сроду не ездили, ибо дорого, зато встали с колен и еще и поставим на колени весь мир.

6. А телек русский в Европе вырубили правильно. Только на 8-м году российско-украинской войны тут поняли, что мозг даже и человека, много лет проведшего в западном мире, оказался уязвим перед бессовестной ложью, упакованной в информационную обертку. Люди как-то научились распознавать, когда передергивают и преувеличивают. Но они теряются, когда им в лоб лепят, что белое это черное. Они не понимают, как же такое возможно. Они всерьез спрашивают (на Западе!!) а правда, что украинцы бомбят свои города и убивают своих мирных жителей? Нет тут никакого другого оружия. Невозможна никакая "контрпропаганда". Отключать без разговоров.