Краеведа из Петербурга задержали по делу о реабилитации нацизма

В Санкт-Петербурге по подозрению в реабилитации нацизма задержали краеведа, журналиста и администратора группы "Ингерманландия" во "ВКонтакте" Дмитрия Витушкина. Об этом Север.Реалии сообщили друзья краеведа.

Эту информацию подтвердила городская полиция. МВД также опубликовало фотографии задержанного.

О задержании Витушкина без указания фамилии написала "Фонтанка". По данным издания, поводом для задержания стал пост сообществе "Ингерманландия". В тексте полицейские увидели фальсификацию исторических фактов и дискредитацию освобождения Ленинграда от блокады. Запись якобы была размещена ещё в декабре. Дело возбудили 12 октября, краевед задержан на двое суток.

В пресс-службе Главного управления МВД по Петербургу сообщили, что Витушкин якобы "в администрируемом им сообществе одной из соцсетей разместил комментарии с текстом, реабилитирующим нацизм, которые являются отрицанием и фальсификацией исторических фактов, установленных Международным трибуналом в Нюрнберге".

Дмитрий Витушкин - известный петербургский краевед, работавший в нескольких городских изданиях и на радио. Свои публикации и выступления он посвящал в том числе истории Ингрии - исторической области на Карельском перешейке между Финским заливом и Ладожским озером. Он также вёл цикл исторических передач на канале "Ингрия без границ".