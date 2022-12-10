«Крах России американцы доверили Путину» | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Старые советские дроны или новые беспилотники: чем ВСУ поразили аэродромы в глубине России? Каким будет сценарий войны, если украинские вооруженные силы начнут обстреливать военные объекты вокруг Москвы?

• Журнал Time назвал человеком года Владимира Зеленского. Путин – неудачник года по версии издания Politico. Как лидеры двух государств разговаривают со своим народом во время войны в Украине?

• Суд приговорил к 8 годам и 6 месяцам колонии политика Илью Яшина за стрим о Буче. Почему в России оппозиционерам выносят большие сроки?

• Публицист Александр Невзоров о том, почему Владимир Путин не стал «целью номер один» для американцев?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с публицистом Александром Невзоровым, военным экспертом Михаилом Самусем и политологом Аббасом Галлямовым.