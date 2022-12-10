Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Грани времени

«Крах России американцы доверили Путину» | Грани времени с Мумином Шакировым

«Крах России американцы доверили Путину» | Грани времени с Мумином Шакировым
Embed
«Крах России американцы доверили Путину» | Грани времени с Мумином Шакировым

No media source currently available

0:00 0:52:56 0:00
Скачать медиафайл

• Каким будет сценарий войны, если ВСУ начнут обстреливать военные объекты вокруг Москвы? • Как лидеры Украины и России разговаривают с народом во время войны? • Почему в России оппозиционеров осуждают на большие сроки? • Невзоров о том, почему Путин не стал «целью номер один» для американцев?

• Старые советские дроны или новые беспилотники: чем ВСУ поразили аэродромы в глубине России? Каким будет сценарий войны, если украинские вооруженные силы начнут обстреливать военные объекты вокруг Москвы?

• Журнал Time назвал человеком года Владимира Зеленского. Путин – неудачник года по версии издания Politico. Как лидеры двух государств разговаривают со своим народом во время войны в Украине?

• Суд приговорил к 8 годам и 6 месяцам колонии политика Илью Яшина за стрим о Буче. Почему в России оппозиционерам выносят большие сроки?

• Публицист Александр Невзоров о том, почему Владимир Путин не стал «целью номер один» для американцев?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с публицистом Александром Невзоровым, военным экспертом Михаилом Самусем и политологом Аббасом Галлямовым.

АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG