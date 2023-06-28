Красильщика просят заочно приговорить к 9 годам колонии

Обвинение просит Басманный суд в Москве заочно приговорить медиаменеджера Илью Красильщика к 9 годам колонии по статье о распространении так называемых фейков об армии. Об этом сообщает "Медиазона" из зала суда.

Красильщик стал одним из первых, против кого в России были выдвинуты обвинения в "фейках" - эта статья появилась в Уголовном кодексе в марте прошлого года после начала широкомасштабного вторжения в Украину. Поводом для уголовного преследования стали пост в инстаграме Красильщика об убийствах мирных жителей украинского города Буча, опубликованный 3 апреля 2022 года, а также интервью в ютуб-канале "Шепелин" от 14 апреля того же года, в котором также обсуждалась Буча.

Власти Украины обвиняют российских военных в гибели сотен жителей этого города во время его оккупации, журналистские расследования подтвердили имена по меньшей мере десятков убитых. Российские власти называют события в Буче "провокацией" и утверждают, что российские военные никого не убивали.

Красильщик живёт за границей, после российского вторжения в Украину он ведёт активную антивоенную деятельность. Он опубликовал текст своего последнего слова на суде. В нём он напоминает о мятеже Евгения Пригожина, за который никто не понёс наказания, и о российском ударе по Краматорску, в результате которого погибли более 10 человек. Он вновь называет события в Буче "реальными преступлениями российской армии", отмечает, что в России "суды ничего не решают, законы ничего не значат", и сравнивает судей с фашистами.

Адвокат Красильщика в прениях в суде заявил, что обвинение не подтверждено, а опровергается представленными доказательствами, включая сообщения информационных агентств, аккредитованных при МИД России.

По статье о так называемых фейках об армии в России вынесены уже десятки приговоров, в том числе и заочные - например, журналисту Александру Невзорову. Несколько человек получили по этой статье реальные сроки, в том числе политик Илья Яшин и муниципальный депутат Алексей Горинов. Многих судили именно за распространение информации о Буче.