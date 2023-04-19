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МВД отрицает штраф краснодарцу за выброшенную рекламу

Иллюстративное фото

Управление МВД России по Краснодару назвало "дискредитации власти" историю со штрафом жителя города за выброшенную листовку с рекламой службы в армии. "Опубликованные сведения по результатам проведённой проверки не находят своего подтверждения", — заявил начальник пресс-службы управления Артём Коноваленко.

Ранее ряд интернет-пабликов, включая твиттер "Лентач", опубликовали протокол правонарушения, из которого следует, что жителя Краснодара оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации армии.

Как утверждается, оштрафованный, имя которого не называется, проходил около торгового центра, где раздавались листовки с рекламой службы. Он взял листовку, посмотрел и выбросил в ближайшую урну.

После этого его, по сообщениям в пабликах, окликнули полицейские, которые затем составили. На листовке была государственная символика и фото российского военного, рассказывается в истории.

  • Административная статья о дискредитации российской армии появилась вскоре после её вторжения в Украину. Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, за повторное её нарушение грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии.
  • "Дискредитацией" российские суды считают распространение любых сведений о войне, отличающихся от официальной позиции Минобороны.
  • Россиян регулярно судят по этим статьям за антивоенные пикеты, посты, репосты и даже лайки под публикациями против войны.

Исправление: в новости обновлены заголовок и текст.

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