Краснодарский депутат эмигрировал в знак протеста против войны

Депутат Городской думы Краснодара Игорь Азаров заявил о сложении с себя полномочий и эмиграции в знак протеста против войны. "Самой главной причиной такого решения является то, что я не поддерживаю военные действия России в Украине", – написал он в своём телеграм-канале.

Кроме того, депутат опасался, что будет мобилизован в армию. По его словам, это противоречит его мировоззрению. "Мои убеждения не позволяют мне взять в руки оружие и убивать людей ради непонятных мне целей и задач", – написал он.

Как сообщил Азаров, сейчас он находится в Сербии, куда уехал в командировку по основной работе. Несколько дней назад он принял решение не возвращаться в Россию. В своём обращении он поблагодарил избирателей за поддержку.