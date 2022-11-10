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Краснодарский депутат эмигрировал в знак протеста против войны

Игорь Азаров

Депутат Городской думы Краснодара Игорь Азаров заявил о сложении с себя полномочий и эмиграции в знак протеста против войны. "Самой главной причиной такого решения является то, что я не поддерживаю военные действия России в Украине", – написал он в своём телеграм-канале.

Кроме того, депутат опасался, что будет мобилизован в армию. По его словам, это противоречит его мировоззрению. "Мои убеждения не позволяют мне взять в руки оружие и убивать людей ради непонятных мне целей и задач", – написал он.

Как сообщил Азаров, сейчас он находится в Сербии, куда уехал в командировку по основной работе. Несколько дней назад он принял решение не возвращаться в Россию. В своём обращении он поблагодарил избирателей за поддержку.

  • 30-летний Азаров был избран в городскую думу по одномандатному округу в 2020 году. Кандидат был поддержан проектом "Умное голосование" Алексея Навального. Он состоял во фракции КПРФ и заявляется на сайте Кубанского отделения партии как депутат от коммунистов.
  • В 2021 году депутат был лишён возможности занимать должности в городской думе. Антикоррупционная комиссия посчитала нарушением наличие у депутата незадекларированного технического счёта по закрытому кредиту на учёбу.
  • В октябре депутат Городской думы Владивостока от КПРФ Виктор Каменщиков заявил, что получил убежище в США. До этого он подал заявление о выходе из партии, объяснив это своей антивоенной позицией.

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