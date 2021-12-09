Красноярец отсудил 26 тысяч евро за травму головы при задержании

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить 26 тысяч евро жителю Красноярска Павлу Какаулину, которому сотрудник полиции проломил голову при задержании в 2015 году. О решении ЕСПЧ сообщает фонд "Общественный вердикт" (признан в России "иностранным агентом").

По данным правозащитников, в 2015 года Какаулин находился в квартире вместе с женой, когда в помещение, разбив окно, вломились бойцы спецназа. По версии полицейских, Какаулин собирался уничтожить наркотики, поэтому побежал в туалет. Один из сотрудников догнал его в коридоре и ударил по голове металлической монтировкой, которую ранее использовал, чтобы проникнуть в квартиру. Красноярец был госпитализирован. В больнице у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, вдавленный теменной перелом и ушиб теменной кости.

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В ходе процесса в ЕСПЧ российские власти настаивали на том, что сотрудник полиции хотел помешать подозреваемому скрыть преступление. Суд поставил под сомнение пропорциональность применения силы сопротивлению, которое указывал задержанный: в отчетах полицейских нет данных о том, что он оказывал сопротивление, поэтому применять подобные методы не было необходимости. ЕСПЧ отметил, что пропорциональность примененной силы никогда не оценивалась ни следствием, ни российскими судами.