Красноярск: Анатолия Быкова обвинили в третьем убийстве

Красноярскому предпринимателю Анатолию Быкову предъявили обвинение по очередному уголовному делу. Следователи считают его виновным в организации убийства бизнесмена Андрея Неколова. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

Неколов был учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов, конкурирующей с предприятием Быкова. Следствие считает, что в 2004 году Быков поручил Александру Живице (штатному киллеру группировки Вилора Стругунова) убийство Неколова. За это Живице обещали 50 тысяч долларов. Неколов был застрелен в 2005 году из пистолета ТТ. Из-за затягивания сроков убийства Быков, по версии следствия, заплатил киллеру только пятую часть гонорара. Анатолий Быков свою вину отрицает.

В начале мая после выступления в суде свидетелей обвинения адвокат Быкова заявил, что следствие не предоставило убедительного мотива для двойного убийства, в организации которого обвиняют предпринимателя. По версии следствия, в 1994 году Быков уцелел после покушения, когда его автомобиль пытались взорвать. Бизнесмен заподозрил в организации покушения Александра Наумова, с которым у них был конфликт из-за распределения выручки от бизнеса. Быков, как полагает следствие, поручил организовать убийство Наумова и его друга Кирилла Войтенко криминальному авторитету Владимиру Татаренкову, а также Сергею Бакурову и Владимиру Чучкову. 24 июля они застрелили Войтенко и Наумова .

На первом заседании по делу об убийстве Наумова и Войтенко обвинение допросило родственницу Александра Наумова, а также двоих друзей его детства. Всего в ходе процесса суд присяжных намерен выслушать порядка 30 свидетелей.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >