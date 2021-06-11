Красноярск: Анатолия Быкова обвинили в третьем убийстве

Красноярскому предпринимателю Анатолию Быкову предъявили обвинение по очередному уголовному делу. Следователи считают его виновным в организации убийства бизнесмена Андрея Неколова. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.
Неколов был учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов, конкурирующей с предприятием Быкова. Следствие считает, что в 2004 году Быков поручил Александру Живице (штатному киллеру группировки Вилора Стругунова) убийство Неколова. За это Живице обещали 50 тысяч долларов. Неколов был застрелен в 2005 году из пистолета ТТ. Из-за затягивания сроков убийства Быков, по версии следствия, заплатил киллеру только пятую часть гонорара. Анатолий Быков свою вину отрицает.
В начале мая после выступления в суде свидетелей обвинения адвокат Быкова заявил, что следствие не предоставило убедительного мотива для двойного убийства, в организации которого обвиняют предпринимателя. По версии следствия, в 1994 году Быков уцелел после покушения, когда его автомобиль пытались взорвать. Бизнесмен заподозрил в организации покушения Александра Наумова, с которым у них был конфликт из-за распределения выручки от бизнеса. Быков, как полагает следствие, поручил организовать убийство Наумова и его друга Кирилла Войтенко криминальному авторитету Владимиру Татаренкову, а также Сергею Бакурову и Владимиру Чучкову. 24 июля они застрелили Войтенко и Наумова .
На первом заседании по делу об убийстве Наумова и Войтенко обвинение допросило родственницу Александра Наумова, а также двоих друзей его детства. Всего в ходе процесса суд присяжных намерен выслушать порядка 30 свидетелей.
- В отношении Анатолия Быкова возбуждено пять уголовных дел. Кроме организации убийств Неколова, Наумова и Войтенко, его обвиняют в махинациях с налогами на сумму 77 миллионов рублей, создании преступного сообщества и покушении на убийство вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского.
- В 2020 году у Быкова истек запрет на участие в выборах, наложенный после приговора по делу об организации убийства бизнесмена Вилора Струганова. Ранее Быков избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края с 1997 по 2016 год. 9 апреля Быков заявил о том, что собирается принять участие в выборах в Государственную думу, запланированных на сентябрь 2021 года.
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