Красноярский депутат пожаловался в СК из-за концерта Меладзе

Депутат Государственной думы от Красноярского края Юрий Швыткин обратился в Следственный комитет с заявлением на организаторов концерта Валерия Меладзе, который накануне прошел в одном из московских клубов. Об этом говорится в телеграм-канале Швыткина.

По мнению депутата, Меладзе "решил переиграть и вернуться с концертами, как ни в чем не бывало", хотя ранее высказался за прекращение боевых действий в Украине. "Считаю это крайне циничным. Переобувание в полете – это низко. Считаю, что жителям нашей страны нужно проявлять более активную гражданскую позицию и не посещать представления, устраиваемые такими артистами", - написал Швыткин.

Валерий Меладзе выступил на фестивале "Фестик", который прошел в московском дискоклубе "Радуга" 27 и 28 августа. В день начала российского вторжения в Украину Валерий Меладзе записал видеообращение, в котором призвал прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. "Люди должны уметь договариваться, для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить", - сказал Меладзе. Брат певца – композитор Константин Меладзе имеет звание заслуженного деятеля искусств Украины.

Ранее СМИ сообщили о существовании списка "запрещённых в России артистов", которые выступали против войны в Украине. Среди них группы ДДТ, "Каста", "Би-2", "Ногу свело", Anacondaz, IC3PEAK, "Кровосток", Little Big, певицы Земфира, Монеточка, Гречка, Манижа, Луна, Дора, рэперы Oxxxymiron, Face, Моргенштерн, Лигалайз и другие исполнители.